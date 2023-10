Arredi scolastici, nuova vita in Africa par banchi e sedie

Anche le scuole di San Giorgio su Legnano hanno contribuito a donare banchi e sedie non più utilizzate alla Brimawa School di Bungund, in Gambia.

Le scuole donano banchi e sedie a Bungund in Gambia

A renderlo noto è il sindaco Claudio Ruggeri:

"Abbiamo accolto la richiesta dell'associazione Armadio solidale di Dairago che sta raccogliendo materiale da inviare in Gambia. Rendere ancora utile ciò che all'apparenza non lo è più. A volte basta cogliere l'occasione. Un enorme grazie a Piera Lamperti per avercela fornita".

"Nuova vita per arredi che a noi non servivano più"

In totale sono stati messi a disposizione 40 banchi con rispettive sedie e due scrivanie. Spiega ancora il primo cittadino:

"Fondamentalmente è stato un 'mettere insieme conoscenze diverse'. Io faccio parte di un gruppo di acquisto solidale di Legnano e Lamperti, volontaria dell’Armadio solidale della Caritas di Dairago, ci ha chiesto se ci fosse qualcuno che avesse dei materiali da donare, in particolare se ci fossero delle Amministrazioni disposte a questo gesto. Poiché le scuole di San Giorgio stavano procedendo alla sostituzione di banchi, abbiamo accettato subito questo cortocircuito positivo. Il trasporto in Africa, precisamente in Gambia, è ancora da organizzare, però siamo contenti di avere 'rimesso in circolo' attrezzature che non ci servivano più ma che verranno utilizzate sicuramente dove c’è la necessità di ciò che noi abbiamo in abbondanza. Questi materiali sono ancora sfruttabili, noi però li stavamo sostituendo semplicemente per delle piccole imperfezioni estetiche. Sarebbero finiti nel garage della scuola inutilizzati sino al caso di necessità, mentre ora gli sarà data una nuova vita".

Il "ponte" costruito dell'Armadio solidale della Caritas

A costruire il ponte di solidarietà tra l'Altomilanese e il Gambia è stato dunque l’Armadio solidale della Caritas dairaghese, grazie a un progetto che l'associazione sta portando avanti da mesi, grazie anche al supporto della comunità. Tutto è iniziato con il viaggio della volontaria Piera Lamperti nel Paese africano: a inizio gennaio la donna si è recata a nel villaggio di Bungund ed è entrata in contatto diretto con la Brimawa School, che è stata fondata nel 2008 dai coniugi Kemakoi con lo scopo di dare ai bambini del luogo la possibilità di avere un’istruzione di qualità. L’istituto non ha contributi statali, vista la condizione economica altamente precaria del Gambia, ma è sostenuto dalle famiglie dei suoi alunni, che in esso hanno trovato un punto di riferimento. Tuttavia, spesso neanche loro riescono a dare una mano, e perciò è entrato in gioco l’Armadio, che ha già spedito alla Brimawa School del materiale indicato dal direttore scolastico all’operatrice Lamperti in una lista, reperito con la collaborazione di vari enti e persone del territorio.

A questo proposito Lamperti afferma:

"Ringraziamo tutti i nostri sostenitori. Siamo soddisfatti di queste prime risposte e siamo sicuri che ce ne saranno molte altre. Al momento stiamo recuperando altro materiale, il problema più grosso sarà organizzare la spedizione".

Nella foto di copertina: Piera Lamperti, volontaria dell'Armadio solidale della Caritas di Dairago, alla Brimawa School del villaggio di Bungund, in Gambia