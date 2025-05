Armonia, equilibrio, serenità: dissolto il mandala realizzato dai monaci tibetani

Tantissimi rhodensi hanno assistito nel pomeriggio di sabato in piazza San Vittore al rito dei monaci tibetani che hanno dissolto il mandala preparato con cura e con gesti antichi lungo tutta la settimana.

Dopo il rito che ha dissolto il mandala regalati ai cittadini sacchetti con le polveri colorate

Armonia, equilibrio, serenità. Questi i valori trasmessi dai monaci durante la cerimonia che si è conclusa con la consegna ai cittadini presenti di sacchetti con le polveri colorate del mandala: un segno di buon augurio in una cultura che diffonde pace e punta all'equilibrio interiore. Il mandala rappresenta, infatti, una delle più alte espressioni spirituali, oltre che artistiche, della tradizione buddista ed è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro. I monaci hanno voluto ringraziare con alcune immagini del Dalai Lama il sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani , l'assessora alla Cultura Valentina Giro e l'intera città di Rho per l'accoglienza ricevuta. «Le offerte raccolte in questi giorni - hanno detto i monaci - serviranno al restauro del tempio in cui viviamo». A loro volta i tre rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno ringraziato i monaci per la loro presenza e per i semi di serenità gettati in questa settimana di incontri, benedizioni, dialogo.

Nel 2016 Il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Rho a Sua Santità XIV Dalai Lama

Un legame duraturo quello tra i monaci e l’Amministrazione comunale. Nel 2016 Il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Rho a Sua Santità XIV Dalai Lama quale principale autorità religiosa del popolo tibetano. Prima del rito con cui i monaci hanno dissolto il mandala, nella serata di venerdì al CentRho si è svolta una serata, alla presenza di numerose persone, dal titolo «Pace interiore ed Etica Universale» nel corso della quale si è parlato di come la mente possa essere addestrata a una maggiore calma e armonia, per affrontare gli avvenimenti con equilibrio e serenità e godere di un processo di sviluppo di qualità positiva come pazienza, compassione e maggiore comprensione tra le persone, e di conseguenza modificare la visione della realtà esterna, con un approccio responsabile rivolto alla pace.