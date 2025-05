"Armonia di pace": la kermesse incanta il borgo

Il piccolo borgo fa centro con la prima edizione del Festival internazionale di musica e danza «Armonie di Pace». Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle 21 al Centro polifunzionale l’ultimo appuntamento della kermesse, che ha richiamato un pubblico partecipare e l’attenzione non solo dei cittadini di Cassinetta di Lugagnano , ma anche dei Comuni vicini.

Promuove il dialogo tra culture e istituzioni

«Sono molto soddisfatto di aver, con la mia Amministrazione, voluto e creduto in questa manifestazione – ci spiega il sindaco Domenico Finiguerra – Una manifestazione che unisce, non divisiva, che apre un dialogo comune. Oltre ad avere un aspetto sociale, quello che mi preme sottolineare è il tema ed il messaggio che vuole trasmettere. L’arte e la cultura come ponte di dialogo per promuovere e invocare la pace in un momento storico difficile».

In questi tempi in cui i gesti ed i rumori della guerra dominano, l’Amministrazione comunale di Cassinetta di Lugagnano ha organizzato questa kermesse, che si prefigge di erigersi come ponte di connessione per mantenere un dialogo tra culture e istituzioni.

La soddisfazione del sindaco

«Siamo all’ultimo concerto, ma posso assicurare che il livello delle performance è stato altissimo, ma la cosa che più mi ha rassicurato è stato vedere culture differenti, distanti tra loro dialogare in un clima di assoluta serenità, ucraini parlare con russi senza divisioni – conclude il primo cittadini – Questo lo straordinario potere della cultura, in questo caso musica e danza, che consolida i legami tra le persone e ricordiamoci sempre, che non si può eradicare».

A calare il sipario sul festival sarà la musica del Quartetto Leonardo con Zara Dimitrova, un’esibizione originale, di forte impatto :