A partire dall’1 luglio il centro storico di Arese cambia pelle. Come assicurato infatti dal Comune, l’area centrale della cittadina milanese tornerà a “mettere al centro le persone, la socialità e la qualità della vita urbana”.

Arese pedonalizza il centro storico: dall’1 luglio parte #CentroCentro

A sottolinearlo è stato direttamente il sindaco Luca Nuvoli, che ha parlato di questo progetto di rigenerazione urbana dal nome “#CentroCentro”:

“Con la conclusione degli interventi di riqualificazione che hanno interessato via Caduti, via Mattei e una porzione di via degli Orti, prende ufficialmente vita #CentroCentro, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana finalizzato a restituire il cuore della città alla comunità. Abbiamo voluto fare una scelta strategica orientata al futuro. L’iniziativa nasce, infatti, con l’obiettivo di trasformare il nucleo storico da semplice area di transito veicolare a spazio vivo e fruibile, ampliando le aree dedicate all’incontro, al passeggio e alla valorizzazione del territorio locale. Grazie a questa trasformazione, il centro storico si riappropria della sua vocazione originaria, diventando un luogo di aggregazione e condivisione – dichiara il sindaco Nuvoli – Arese deve essere sempre più accogliente e capace di offrire una qualità della vita sostenibile, sicura e a misura di persona. Con #CentroCentro vogliamo rafforzare l’identità autentica del nostro centro storico, preservandone il carattere misto che da sempre lo contraddistingue: la funzione residenziale, che va tutelata e valorizzata, insieme ai servizi e alle attività commerciali, che rappresentano un presidio fondamentale di vitalità urbana”.

Incentivi e nuove regole

“Per accompagnare concretamente questa trasformazione abbiamo messo in campo due strumenti strategici: un programma di incentivi dedicato alle attività economiche e il nuovo Regolamento per gli arredi esterni. Attraverso i bandi attivati tra il 2025 e il 2026, l’Amministrazione ha destinato oltre 305 mila euro a sostegno degli investimenti e della competitività delle attività di nuove potenziali e presenti sul territorio. Parallelamente, il nuovo Regolamento degli arredi esterni consentirà di migliorare la qualità estetica degli spazi pubblici, garantendo maggiore decoro, armonia e valorizzazione delle aree esterne dei locali. Da luglio prenderà inoltre avvio un ricco calendario di iniziative ed eventi che accompagnerà questa nuova fase. Vogliamo rendere il centro storico sempre più attrattivo, favorire nuove opportunità di investimento e costruire una città viva e dinamica. È una sfida che possiamo vincere soltanto insieme: con chi investe nel territorio, con chi vi lavora e con chi lo vive ogni giorno”, ha aggiunto l’Assessora alla Rigenerazione urbana e nuclei storici Margherita Corsi.

I pilastri del progetto

Il progetto si sviluppa attorno a tre pilastri fondamentali: Bellezza: valorizzazione estetica e architettonica degli spazi pubblici. Accoglienza: creazione di aree inclusive e accessibili per la cittadinanza. Qualità del vivere: promozione di uno stile di vita urbano più sostenibile e a misura d’uomo.

Le vie pedonalizzate

Le vie interessate dalla pedonalizzazione: Via Caduti, via Mattei, via Don Della Torre, via S. Anna (nel tratto del senso unico).

Tempi della pedonalizzazione

I tempi di attuazione della pedonalizzazione: dal 1° luglio entra in vigore la pedonalizzazione del centro storico, i residenti e gli autorizzati ad accedere con l’auto potranno richiedere e assicurarsi il pass presso la Polizia locale entro il 5 settembre. C’è la massima collaborazione per un avvio sereno al nuovo sistema. Dal 7 al 30 settembre ci sarà una fase di test e si accendono le telecamere. Sarà un mese di allineamento e verifica tecnica. La maggior parte degli aventi diritto sarà già stata registrata nel sistema e non verranno emesse multe. Dal 1° ottobre al 10 gennaio 2027, ci sarà l’avvio ufficiale della pedonalizzazione con passaggi monitorati dal portale. Gennaio 2027: ascolto e analisi del monitoraggio con raccolta dati quantitativi e qualitativi della pedonalizzazione e perfezionamento del sistema.

Chi può accedere

Chi sono gli autorizzati: i residenti, i domiciliati, le persone con disabilità e i loro accompagnatori, tutti coloro che hanno un posto auto dedicato, i corrieri, carico e scarico.

Come ottenere il pass (stessa modalità svolta per i lavori del centro storico): le persone interessate devono portare il libretto della propria auto presso gli uffici della Polizia locale che rilascerà un pass cartaceo da esporre sui mezzi. Per informazioni e supporto scrivere a vigilanza@comune.arese.mi.it.