Il Comune di Arese ha concesso il patrocinio al Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+: persone gay, lesbiche, bi+, transgender e non binary, asessuali, intersex, queer e ogni altra identità.

Arese ha aderito al Milano Nord Ovest pride

Una grande festa di libertà resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni e realtà commerciali, oltre che dalla partecipazione di migliaia di persone, che punta a celebrare e accogliere tutte le persone nella loro unicità e a sensibilizzare l'opinione pubblica.

La nostra città, inoltre, ha aderito al Milano Nord Ovest Pride, la manifestazione pubblica nata grazie alla collaborazione dei Comuni di Bollate, Rho, Novate Milanese e di diverse associazioni del territorio rivolta alle attività di informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti delle persone LGBTQIA+. All'interno di questo circuito di iniziative e di incontri per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, venerdì 20 giugno 2025, alle 21.15 nell’arena esterna del Centro civico Agorà è in programma "Come Maradona" di e con Diego Piemontese: https://comune.arese.mi.it/vivere-il-comune/evento/come-maradona/

Il commento del sindaco e dell'assessore