Area pedonale di via Melzi: telecamere in funzione dal 6 novembre

Lettura automatica delle targhe tra piazza Redentore e corso Sempione: accesso consentito soltanto a residenti, autorizzati, taxi e Ncc.

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Da venerdì 6 novembre a Legnano le telecamere saranno attive nell’area pedonale urbana di via Barbara Melzi, nel tratto compreso tra piazza Redentore e corso Sempione.

Dal 6 novembre telecamere in funzione in via Melzi

Il sistema controllerà gli accessi attraverso la lettura delle targhe dei veicoli in transito, consentendo di sanzionare chi entrerà senza averne titolo. L’attivazione delle videocamere rappresenta il passaggio conclusivo del percorso avviato lo scorso marzo, quando la Giunta comunale aveva istituito l’area pedonale urbana. Una decisione presa per tutelare gli allievi e gli studenti dell’Istituto Barbara Melzi dai rischi legati al passaggio dei veicoli lungo la strada.

Chi può transitare nell’area pedonale urbana

Nell’area potranno circolare esclusivamente i veicoli autorizzati. Tra questi rientrano quelli dei residenti, dei proprietari degli uffici professionali presenti nel tratto interessato e delle persone intestatarie di contrassegno per disabili. Il transito sarà consentito anche ai taxi e ai mezzi a noleggio con conducente (Ncc). Con l’entrata in funzione del sistema di controllo, gli accessi non autorizzati potranno quindi essere rilevati e sanzionati.