Area ex Vivo: nuovo abbandono rifiuti

Non c’è pace all’ex area Vivo tra Abbiategrasso e Ozzero. Sono tornati a scaricare rifiuti. E ci risiamo, come una recidiva in un malattia incurabile, liberi per un breve periodo, ma poi torna a invadere la vita. L’abbandono dei rifiuti, una piaga difficile da estirpare e che quando meno te lo aspetto, ma lo sai, si ripresenta.

Nuovo sversamento

Erano diverse settimana che non si verificavano abbandoni, dopo che l’area era stata completamente liberata e ripulita dal proprietario che aveva eseguito un ordinanza del Comune di Ozzero, ed ecco che nei giorni scorsi sono riapparsi i cumuli di rifiuti .

L’assessore Bertani

Duro il monito dell’assessore all’Ecologia di Abbiategrasso Valter Bertani, sempre intransigente sull’abbandono illegale di immondizia, che da sempre considera un gesto di inciviltà e non rispettoso per l' intera comunità

“Non crediate di farla franca! Pochi giorni fa, un mezzo ha pensato bene di sversare un mucchio di rifiuti nell'ex centro commerciale Vivo, tra Ozzero e Abbiategrasso. Peccato che non avesse fatto i conti con le nuove telecamere! Il risultato? Targa ripresa, ricerche per l’identificazione del soggetto avviate. Un'ottima notizia per chi rispetta le regole e un avvertimento per chi ancora pensa di poter agire indisturbato”

L'assessore Valter Bertani non le manda a dire:

“È incredibile come, nonostante gli sforzi e le chiusure, qualcuno si avventuri ancora lì per liberarsi dei propri ingombranti. Ma la spazzatura parla! Oltre alla targa, il nostro ispettore ambientale cercherà ogni indizio utile. Non ci faremo spaventare: chi vuole fare il furbo deve sapere che con i nostri nuovi strumenti, la vita sarà molto difficile!"

Il messaggio è chiaro: l'abbandono di rifiuti non sarà tollerato. Le autorità sono sempre più attrezzate per scovare e punire i trasgressori.