Apre un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica

Un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica dedicato alla salute della donna e dell’uomo apre a Dairago, grazie all’impegno congiunto dell’associazione Salute Donna ODV, della sezione di Magenta, e delle istituzioni del territorio. La presentazione ufficiale si terrà martedì 27 maggio 2025, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare di via Damiano Chiesa 14.

L’iniziativa sarà introdotta dal sindaco di Dairago, Paola Rolfi, e dal vicesindaco Nicolò Gatti, che porteranno i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore di questo nuovo presidio come strumento concreto di prevenzione e promozione della salute a livello locale. Accanto all’amministrazione, interverranno anche i rappresentanti di Ccr Insieme Ets, che gestisce la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, partner del progetto, a testimonianza dell’importanza del sostegno reciproco e della sinergia tra pubblico, volontariato e mondo mutualistico.

«Quando pubblico, privato e volontariato lavorano insieme, come in questo progetto, i risultati sono tangibili e duraturi. L’ambulatorio di Dairago sarà un presidio prezioso per tante famiglie e un punto di riferimento per chi crede che la salute sia un diritto che va protetto ogni giorno», ha commentato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.