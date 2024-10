Un altro passo nel percorso di valorizzazione e messa a disposizione del pubblico dell’archivio storico comunale di Legnano: da oggi, 30 ottobre 2024, naturalmente per finalità di ricerca storica, è possibile richiedere on line, sul sito del Comune di Legnano, uno o più dei 20 mila 458 fascicoli conservati nell’ufficio che ha sede in Palazzo Malinverni e consultarli.

Apre la sala virtuale per la consultazione dell'archivio storico

Sarà possibile consultarli sempre on line, quindi in una sala di studio virtuale, in formato digitale, oppure prenderne visione direttamente nell’ufficio comunale in formato cartaceo, nel caso di documenti per cui sia particolarmente complessa l’operazione di scansione digitale.

«Proseguiamo il lavoro per facilitare la fruizione dell’archivio che, da “bene culturale”, così come definito dal decreto legislativo 42 del 2004, deve essere accessibile - sottolinea Guido Bragato, assessore alla Cultura - Si tratta di un impegno che il Comune sta portando avanti contando esclusivamente sulla professionalità dei suoi dipendenti, che ringrazio per quanto stanno concretizzando: due anni fa era stato messo a disposizione l’indice completo dell’archivio storico, mentre adesso, da remoto, sarà possibile richiedere e ottenere un documento. È un servizio che indica l’attenzione del nostro Comune per quella che è una parte importante e particolare del suo patrimonio, ossia la storia della sua attività, quella che, negli anni, ha concorso a fare di Legnano la Città che è diventata e che viviamo».

I materiali pubblicati online

A oggi sono quattrocento i fascicoli digitalizzati e liberamente disponibili on line sul sito comunale; un lavoro in grandissima parte svolto dal personale dell’ufficio Archivio nel corso del 2024, una volta ricevuta l’approvazione della Soprintendenza. Il Comune ha inoltre ottenuto il finanziamento regionale per il progetto di digitalizzazione dei numeri della rivista “Legnano”, ossia l’organo di informazione dell’amministrazione comunale pubblicato dal 1958 al 1975; la Regione Lombardia non metterà a disposizione del denaro, ma provvederà direttamente alla digitalizzazione del materiale.

Per accedere al servizio, disponibile al link https://archivio.comune.legnano.mi.it/ , è necessario accreditarsi.