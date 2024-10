Cosa fare ad Halloween con i bambini a Milano e provincia

La giornata più paurosa dell'anno sta per arrivare. Giovedì 31 ottobre 2024 sarà infatti Halloween. E cosa si potrà fare in provincia di Milano per festeggiare con i vostri bambini? Ecco per voi una selezione di eventi... da brivido.

Halloween, la festa più spaventosa dell'anno

Forse non tutti sanno che Halloween o notte di Tutti i Santi, è una festa cristiana occidentale di origine celtica, associata al macabro, all'orrore e al soprannaturale, che viene osservata in diversi paesi la sera del 31 ottobre, vigilia della festa di Ognissanti.

Halloween ad Albairate

Tanti appuntamenti per festeggiare la festa più mostruosa dell’anno. Ad Albairate gli eventi non mancano: arriva Albhalloween

Il paese di prepara ad accogliere la carovana i piccoli mostriciattoli che invaderanno le vie. Il Comune invita i cittadini a cera la mappa delle case stregate.

Per tutti coloro che voglio aderire alla divertente iniziative dovranno addobbare la casa, assicurarsi di essere in casa per accogliere i mostricciattoli con tante caramelle.

La carovana “mostruosa” partirà il 31 ottobre alle 17.45 dalla Biblioteca civica L. Germani.

Il 31 ottobre dalle 17 in biblioteca inizia l’avventura di Albhalloween letture animate e laboratorio di lanterne per festeggiare insieme Halloween.

https://www.comune.albairate.mi.it/c015005/po/mostra_news.php?id=1417&area=H

Halloween a Cusago

Diversi eventi in programma per giovedì 31 ottobre.

Dalle 17 alle 17.30 lezioni di pozioni con la strage in biblioteca e trucca -mostra nell’atrio dell’aula consiliare. Dalle 17.45 sfilata mostruoso per la piazza Corte Madonnina e a seguire la caccia al mostro per le vie del paese.

Vermezzo con Zelo: Halloween party una serata da urlo

Giovedì 31 ottobre dalle 18.45 nella scuola dell’infanzia di via Dante a Zelo Surrigone. Sarà premiata la maschera più spaventosa, gara alla zucca del terrore , horror dj set, giochi mostruosi e rinfresco disgustoso.

CORBETTA: Happy Halloween

La città si prepara a vivere, il 31 ottobre, la notte più spaventosa dell'anno con l’evento «Happy Halloween»: iniziative a tema, tanto divertimento per ogni età, leccornie e musica. A partire dalle 19 alcune piazze e strade della città si animeranno per accogliere bambini, ragazzi e adulti: nel cortile del palazzo comunale saranno allestiti dj set, animazione e food area, il parco di Villa Ferrario diventerà «Un parco… da paura!», in corso Garibaldi ci saranno «Strega dei fiori e truccabimbi», in piazza Primo Maggio dj set, animazione e truccabimbi. Infine alle 21.30 saranno premiate le maschere più mostruose.

Ma non avere paura: ci sarà anche tanto divertimento per ogni età, leccornie e musica... E ALLE 21.30 SARANNO PREMIATE LE "MASCHERE PIU' MOSTRUOSE"

31 ottobre Happy Halloween dalle 19:00

Corsi di palazzo comunale dj set e animazione

Parco di Villa Ferrario un parco da paura!

Corso Garibaldi strega dei fiori e truccabimbi

Piazza Primo Maggio dj set, animazione e truccabimbi

21:30 premiazioni delle maschere più mostruose

Food area del cortile del palazzo comunale

MESERO: Halloween party

«Halloween party – La casa dei fantasmi» è l’evento organizzato dal Comitato

genitori di Mesero con il patrocinio del Comune per giovedì 31 ottobre dalle 19.30. È in

programma una cena con tre diversi menù a scelta, con prenotazione obbligatoria da fare entro il

27 ottobre nella sede delle associazioni in via Piave il mercoledì dalle 21 alle 23 e la domenica dalle

10.30 alle 12 fino a esaurimento posti. Il ricavato, tolte le spese vive, verrà donato alla scuola a

supporto dei progetti scolastici.

SEDRIANO: Halloween show e party

Festa in maschera per Halloween il 31 ottobre alla Casa delle associazioni in piazza

Aldo Moro. I bambini dai 6 ai 10 anni sono attesi alle 17 per una lettura spaventosa e un

laboratorio creativo e alle 18 dolcetto o scherzetto in giro tra i commercianti ossonesi. Info e

prenotazioni in biblioteca.

«Halloween Show & Party 2024» è il titolo della manifestazione organizzata da Pro

Loco Sedriano Aps, con il patrocinio del Comune, per giovedì 31 ottobre. A partire dalle 18.30 in

piazza mercato ci saranno lo street food pauroso con diverse proposte di menù su prenotazione,

letture a tema con Claudia Souza della libreria Extraterrestre, spettacolo teatrale tratto dalle storie

scritte da Dominic Noir, numeri di magia del misterioso Mago Frank, truccabimbi con l'eterea

Laura Bozzano, giochi paurosamente divertenti per tutta la famiglia e l’immancabile «dolcetto o

scherzetto» per tutti. Per info: Isabel 328.9482838. lo street food pauroso, letture a tema, spettacoli paurosi e numeri di magia, truccabimbi, giochi

per tutta la famiglia e l’immancabile DOLCETTO O SCHERZETTO per tutti!

Pro Loco Sedriano APS vi invita giovedì 31 ottobre Halloween show and party piazza mercato dalle

18:30 con il patrocinio del comune di Sedriano. Troverete lo street food pauroso con diverse

proposte di menù e il punto ristoro aperto dalle 18:30 (per prenotazione e acconto presso bar One

342 98 67 388 o edicola 25 Aprile 347 04 26 232), letture a tema, spettacoli paurosi e numeri di

magia, truccabimbi con l'eterea Laura Bozzano, giochi paurosamente divertenti per tutta la

famiglia.

Spettacolo teatrale tratto dalle storie scritte da Dominic noir, numeri di magia del misterioso

Mango Frank, letture paurose con Claudia souza della libreria extraterrestre. Irrimancabile

dolcetto o scherzetto per tutti.

Per info Isabel 328 94 82 838

https://comune.sedriano.mi.it/vivere-il-comune/evento/halloween-show-e-party-2024/