All’interno della Farmacia comunale di viale De Gasperi a Bareggio apre il “Baby Pit Stop”.

Apre il Baby pit stop per allattamento e cambio

Si tratta di un ambiente protetto e attrezzato in cui le mamme possono allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino in tutta tranquillità. Il servizio è gratuito e sarà attivo da domani, venerdì 6 febbraio.

“Siamo stati tra i primi Comuni a rispondere al bando di ATS Milano nell’ambito delle azioni previste nel Piano Olimpico di Regione Lombardia per potenziare i servizi sul territorio in occasione dei Giochi di Milano-Cortina – spiega il sindaco Linda Colombo -. Insieme ad AMAGA, che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità, abbiamo deciso di allestire il Baby Pit Stop presso la nuova farmacia comunale. Si tratta di un nuovo servizio per le mamme e i bambini, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione per rendere Bareggio un paese sempre più a misura di famiglia”.

Quello in farmacia non sarà l’unico “Baby Pit Stop” a Bareggio: “Ne apriremo uno anche all’interno del Palazzo Casanova una volta ultimati i lavori di ristrutturazione – fa sapere il sindaco Colombo – per ampliare ulteriormente la rete dei servizi sul territorio comunale”.