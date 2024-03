Appuntamento l'8 marzo per la prevenzione e le nuove frontiere della contraccezione

Incontro aperto al pubblico giovedì 7 marzo alla Corte Valenti di Garbagnate Milanese per parlare di prevenzione delle malattie delle donne e nuove frontiere della contraccezione.

Appuntamento l'8 marzo per la prevenzione delle malattie delle donne

L'incontro è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASST Rhodense Giovedì 7 marzo 2024 ore 20,30 in Corte Valenti - Via Monza, 12 Garbagnate Milanese. Dalla prevenzione delle malattie delle donne alla nuova frontiera della contraccezione, questo il titolo della serata che vedrà la presenza della

Dott.ssa Franca Di Nuovo e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASST Rhodense referente di Regione Lombardia per la Medicina di Genere, la Dott.ssa Maria Luisa Muggiasca, Direttore Struttura Complessa Ginecologia e Ostetricia di Garbagnate Milanese.

Per informazioni:

Servizio Cultura, tel. 02 78618700

cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it

Il Sindaco

Dott. Daniele Davide Barletta

INGRESSO LIBERO