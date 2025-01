Alla TELA, Osteria Sociale del Buon Essere a Rescaldina a partire da giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 21 una serie di incontri di Super abili per parlare di disabilità e autonomia.

Appuntamento con "SuperAbili": storie di disabilità e autonomia

Organizzato da LA TELA in collaborazione con il Comune di Rescaldina (assessorati all’Istruzione e ai servizi Sociali), INxAUT (Associazione di famiglie con figli autistici) TEAM DOWN (Associazione con figli con sindrome di Down), CASTORO SPORT Legnano.

SuperAbili, perché tutte le barriere, in un ambiente giusto e con il giusto aiuto, possono essere superate, anche se con difficoltà. SuperAbili, perché ognuno di noi ha la sua Dis-Abilità e la sua Super-Abilità e non siamo poi tanto diversi. Per cui abbiamo pensato a degli incontri per raccontare come le diversità e le difficoltà non debbano essere degli ostacoli per una vita sociale, sportiva e culturale, ma possano essere superate, anzi possano diventare un valore aggiunto per diventare SuperAbili.

Gli incontri previsti

Si parte giovedì 30 gennaio, alle ore 21,00.

Il tema sarà «LA CONQUISTA, ovvero: l’Autonomia per affrontare il futuro» con racconti di esperienze di ragazzi autistici, alcuni narrati direttamente dai protagonisti. Il programma prevede:

- Proiezione del cortometraggio “LA CONQUISTA”di Luca e Matteo Cogliati.

Luca e Matteo sono due gemelli autistici che hanno documentato con un video una loro giornata tipo con spostamenti da Legnano alla scuola a Milano, in autonomia sui mezzi pubblici.

- “Un mese in MONGOLIA” l’esperienza di Daniele Vallarani, ragazzo autistico che è partito da solo per la Mongolia e ha lavorato a Radio Mongolia.

- “Sliding doors”: Non importa quello che ti succede, dipende come tu la prendi. INxAUT racconta il rapporto difficile di un genitore con tecnici, specialisti e burocrati.

- Autelier: primo outlet gestito da persone nello spettro autistico. Un’esperienza di lavoro raccontata dall’Associazione DIESIS

- “La conquista dell’autonomia” per affrontare il futuro con fiducia e serenità.

Interventi dei proff. Barletta e Galizia, docenti dell’istituto “Dell’Acqua”.

Seguiranno, nei mesi successivi:

27 febbraio 2025, ore 21,00: TUTTI IN CAMPO: per raccontare come lo sport può aiutare a superare le difficoltà.

Castoro Sport Legnano, INxAUT e Dragon Ju Jitsu racconteranno le loro esperienze di attività sportive con atleti disabili.

27 marzo 2025, ore 21,00: L’ARTE COME ESPRESSIONE DI SÉ, dove racconteremo due splendide esperienze di arte realizzate a LA TELA con «La Stanza del Che Bello!» con Francesca Marianna Consonni e presso la Comunità “Antenna Beolchi” con Pino Ceriotti.

10 aprile 2025, ore 21,00: «GUIDA GALATTICA PER PERSONE AUTISTICHE» Un manuale per conoscere persone considerate normali. Scritto da Clara Törnvall, giornalista svedese, autistica, che racconta come le persone con autismo vedono noi, sedicenti normali.

Tutti gli incontri si tengono all’Osteria del Buon Essere LA TELA, via Saronnese 31, Rescaldina

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.