Appuntamento con il forum del terzo settore per parlare di riforma della giustizia

Il Forum del Terzo Settore Alto Milanese, in collaborazione con il Comune di Legnano, ha organizzato per venerdì 6 marzo, ore 20.45, presso la Sala Pagani del Palazzo Leone da Perego di Legnano, via Gilardelli n. 10, Convegno “GIUSTIZIA E RIFORMA – Informarsi per scegliere”: una serata dedicata alle novità introdotte dalla legge costituzionale che riforma gli articoli della Costituzione sulla giustizia, sottoposta a referendum confermativo.

Appuntamento con il forum del terzo settore

Per comprendere la riforma ed esprimere al referendum un voto informato e consapevole, il Forum ritiene utile offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento con un approccio che parta dal merito delle questioni, ascoltando, nella prima parte della serata, due operatori della giustizia, un magistrato e un avvocato, i quali, ciascuno a partire dalla propria esperienza e dalla propria diversa lettura giuridica, contraria e favorevole, potranno aiutare a capire lo stato del sistema giustizia, le novità che si intendono introdurre e le conseguenze per cittadini, operatori e istituzioni:

– il 𝗱𝗼𝘁𝘁. 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗧𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮, Magistrato e Pubblico Ministero presso la Procura della repubblica del Tribunale di Milano, di orientamento contrario alla riforma,

– l’𝗔𝘃𝘃. 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶, Avvocato penalista, professore a contratto di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano, di orientamento favorevole alla riforma.

Nella seconda parte ci sarà un confronto aperto con il pubblico, con spazio per domande.

La serata sarà introdotta del Portavoce del Forum del Terzo Settore Alto Milanese, avv. Alberto Fedeli.

Modera l’incontro la giornalista, Laura Defendi