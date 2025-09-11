Una serata per parlare di argomenti che, drammaticamente, sono di stretta attualità da ormai quasi due anni: Pace, Giustizia e Palestina. Sarà quella di lunedì 15 settembre al Castello di Legnano dove il grande attore Moni Ovadia dialogherà con lo scrittore e saggista Gianni Vacchelli, l’attore e drammaturgo Paolo Scheriani e Chantal Antonizzi, del Coordinamento Sud Ovest Asia e Nord Africa di Amnesty Italia.

Appuntamento al Castello per parlare con Moni Ovadia di pace e Palestina

Durante la serata, organizzata da Amnesty International Lombardia in collaborazione con il Comune di Legnano si cercherà di analizzare la situazione mediorientale riflettendo sul significato della Pace, ma anche su come costruirla e mantenerla. Abbracciare un’autentica cultura della pace è fondamentale non solo per mettere fine alla tragedia che si sta consumando in Palestina, ma anche per superare un sistema che mette al centro il dominio e lo sfruttamento creando disuguaglianze e tensioni. L’incontro si inserisce nel percorso “La cultura della Pace ai tempi della guerra” che l’amministrazione comunale ha cominciato nel 2024.

L’inizio dell’incontro è alle 20.30. Ingresso libero senza prenotazione.