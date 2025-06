E’ ufficialmente iniziato il passaggio di testimone: la StraLegnanese cambia volto e orario, abbandona la luce del giorno e si accende sotto le stelle. Venerdì 12 settembre 2025 andrà in scena una nuova edizione della StraLegnanese by Night firmata U.S. Legnanese 1913.

Appuntamento a settembre con la Stralegnanese by night

Si tratta di una corsa non competitiva che torna a illuminare la città con una formula ormai vincente, grazie anche al fondamentale supporto di Allianz Next e Allianz Bank, partner ufficiali dell’evento.

Ad aprire la serata saranno i piu’ piccoli con la prova da 0.4km riservata ai bimbi tra i 5 e gli 8 anni prima, e quella di 0.8km riservata ai piu’ grandicelli poi – dai 9 ai 12 anni.

La manifestazione promette emozioni e suggestioni anche per gli adulti, con 7km di percorso tra luci, monumenti e strade che profumano di storia. E’ una corsa che invita a rallentare lo sguardo e a godersi la città come non la si è mai vista: correre mentre cala la sera, quando Legnano si trasforma e i monumenti si illuminano – il Castello, Piazza del Popolo, la statua di Alberto da Giussano, Piazza San Magno e la sua Basilica. E dietro a tutto questo, un lavoro organizzativo impeccabile coordianto da Luca Roveda con una squadra di collaboratori e volontari instancabili che si muovono in perfetta sinergia con autorità e forze dell’ordine per garantire sicurezza e divertimento.

La formula rimane la stessa

L’edizione 2024, tenuta a battesimo da Justine Mattera, ha visto oltre 1.500 partenti affrontare con entusiasmo anche un vento particolarmente sfidante. A tagliare per primi il traguardo, Francesco Mascherpa e Federica Cozzi.

Formula vincente non si cambia: percorso invariato, stessa energia e stesso entusiasmo. Quote di iscrizione stabili: EUR 15.00 fino al giorno precedente alla prova, EUR 20.00 quello della manifestazione; gratuite invece le gare dei bambini, con iscrizioni in loco dalle 14.00 alle 19.00 del 12 settembre; e, infine iscrizioni di gruppo – per gruppi fino a 20 persone, EUR 250.00; EUR 10.00 ciascuno per ogni iscritto aggiuntivo. I ragazzi fino a 12 anni, accompagnati da almeno un genitore, pagano solo EUR 5.00 compresa una pettorina personalizzata.

Sarà possibile effettuare il cambio nominativo del partecipante entro e non oltre il 6 maggio 2025 al costo di EUR 5.00 per diritti di segreteria.

Con l’iscrizione, il partecipante riceverà la maglia StraLegnanese 2025 e il pettorale numerato - maglia StraLegnanese 2025 riservata ai primi 1000 iscritti.

Invariata anche la location preposta al deposito borse – Sala Cenobio al Castello di Legnano; l’orario di apertura del villaggio con musica, animazione e associazioni – a partire dalle 17.00; e l’area food & drink attiva dalle 19.00 a mezzanotte.

L’unico cambiamento che gli organizzatori auspicano? La meteo: dopo la ventosa esperienza dello scorso anno, una leggera brezza sarebbe decisamente piu’ gradita!