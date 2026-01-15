Appuntamento con la celebrazione della Giornata della Memoria, sarà ricco di eventi (tutti ad ingresso gratuito ovviamente), che si terranno tutti nei Sotterranei del Castello Visconteo ad Abbiategrasso, dal 24 Gennaio al 1 Febbraio 2026.

Appuntamenti al Castello in occasione della Giornata della memoria

Spettacolo “Ho messo via – La storia di mio nonno Venanzio” a cura di Fulvio Gibillini. La vera storia di un deportato politico raccontata dal nipote, tra musica e parole. Sabato 31 Gennaio ore 21 – Sotterranei del Castello Visconteo

Mostra “In treno con Teresio Olivelli” in collaborazione con Aned e con la partecipazione di Carmen Meloni e Walter Gibillini. Una mostra che ricostruisce la biografia dei deportati del “trasporto 81” partito da Bolzano il 5 settembre 1944 e arrivato due giorni dopo al lager di Flossenbürg in Alta Baviera. Inaugurazione il 24 gennaio alle ore 10 c/o i Sotterranei del Castello Visconteo con la presenza di Carmen Meloni e Walter Gibillini e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Mostra “Heimat” in collaborazione con l’Istituto Scolastico Bachelet ed a cura del Prof. Meloni. una mostra sulla graphic novel di Nora Krug, che sarà illustrata dagli studenti della 4 e della 5 B Linguistico dell’IIS Bachelet (Corso di Lingua e Cultura Tedesca) – Sotterranei del Castello Visconteo

Orari mostre:

sabato 24/30 e domenica 25/31 ore 10-12 e 15.30-18.30.

da martedì 27 a venerdì 30 ore 15.30-18.30