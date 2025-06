Approvato regolamento per l’installazione di antenne della telefonia

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione, presentato dall’assessore Irene Murgia e preparato in collaborazione con la consigliera Manuela Martini.

La situazione attuale vede installate a Vermezzo con Zelo quattro stazioni radio base per la telefonia: due a Vermezzo (nella zona industriale) e due a Zelo Surrigone (rispettivamente vicino al Cimitero e in via Don Carlo Rizzi).

Per tutelare le aree sensibili del paese

Gli operatori attivi sono tre: Wind-Tre, Vodafone e Galata. In un contesto nazionale che – dal 2020 – ha liberalizzato le installazioni rendendo sufficiente una semplice comunicazione agli Uffici comunali, il Regolamento approvato individua una serie di responsabilità e processi operativi in grado innanzitutto di tutelare la popolazione dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici. Grazie a questo strumento, gli operatori telefonici presenti sul territorio, sono tenuti a presentare entro il 30 novembre di ogni anno un programma relativo alla loro attività che il Comune recepisce e aggrega in un unico documento contenente tutte le evidenze ricevute, per poi individuare, anche sulla base di eventuali nuove richieste, il numero di impianti e la loro localizzazione sul territorio.

Nel rispetto del principio di precauzione, per minimizzare l’esposizione alle onde elettromagnetiche, il Regolamento individua i luoghi sensibili da preservare come chiese, scuole, oratori e altri punti di aggregazione.

«Ad oggi, oltre ai citati operatori e antenne, non sono pervenute nuove richieste di installazione. L’Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) in collaborazione con l'Amministrazione comunale ha da poco effettuato gratuitamente le misurazioni sull’elettromagnetismo a Vermezzo con Zelo e i risultati, anche in prossimità delle nostre scuole, sono confortanti in quanto registrano valori molto bassi - fanno sapere dall’Amministrazione - Ogni cittadino ha la facoltà di consultare le misurazioni con un accesso agli atti presso gli Uffici comunali. Il Regolamento rappresenta inoltre un ulteriore elemento che consente al Comune di poter legittimamente reclamare la corresponsione dei canoni annui di locazione agli operatori che negli ultimi esercizi non sono stati corrisposti».

Dal 2023 lo Stato ha deciso un canone unico di 800 euro a stazione radio base; tuttavia questa normativa riguarda solo i contratti di locazione stipulati dal 2021 in poi.