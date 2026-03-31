Approvato il piano per la nuova Ztl del centro storico

Il centro storico della città di Abbiategrasso si prepara a una trasformazione strategica, attesa da tempo dopo l’entrata in vigore della “zona a traffico limitato” 10 anni fa. Su proposta dell’assessore alla Sicurezza Urbana e Protezione Civile, Chiara Bonomi, la Giunta ha approvato il piano di ampliamento e riorganizzazione della Ztl , un passo in più verso una città funzionale e accogliente. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è chiaro: valorizzare il centro, migliorare la sua vivibilità e sostenere il commercio locale.

Le due fasi del cambiamento

Il progetto, redatto dall’ufficio Urbanistica appartenente al settore Sviluppo del Territorio, non verrà attuato tutto in una volta, ma seguirà un cronoprogramma suddiviso in due step. Fase 1: Il primo ampliamento (Imminente). La priorità assoluta sarà l’estensione del perimetro della ZTL permanente (attiva h24) in due punti chiave: Corso XX Settembre e Piazza Marconi.

Fase 2: La riorganizzazione finale. Successivamente, il volto della viabilità si completerà con modifiche strutturali ai varchi elettronici: rimozione dei varchi attualmente presenti in via G. Negri e via Santa Maria e nuovi posizionamenti in Piazza Castello e via Misericordia. Per finire installazione di un varco in uscita in Corso XX Settembre per un monitoraggio completo dei flussi.

Prossimi passi e costi

L’attuazione pratica della Fase 1 è subordinata a un passaggio tecnico-economico: l’inserimento nel bilancio comunale delle risorse necessarie, stimate in circa 11.600,00 euro. Una volta stanziata la cifra, gli uffici competenti procederanno con: installazione della segnaletica e attivazione dei nuovi sistemi di lettura targhe il tutto previa autorizzazione ministeriale. L’Amministrazione provvederà a comunicare con congruo anticipo le date effettive di accensione dei nuovi varchi, per consentire a residenti e commercianti di adeguarsi senza difficoltà alle nuove regole.