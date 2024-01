Approvato il piano di riqualifica di Villa Litta

Proseguono gli interventi dell’Amministrazione di Ossona per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del paese.

Il progetto di riqualifica di Villa Litta

In questo ulteriore passo avanti, la Giunta guidata da Marino Venegoni ha infatti di recente approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Villa Litta Modignani, oggi sede del comune. Un’iniziativa che va ad aggiungersi al rifacimento della parte meridionale della piazza, attualmente in via di completamento dopo l’installazione della nuova fontana e i cui lavori dovrebbero essere terminati entro questa primavera.

Come indicato nella delibera comunale inoltre, l’intervento di riqualifica della villa storica si inserisce in un programma di recupero complessivo dei luoghi di interesse culturale in disuso o in stato di degrado. Programma partito anni fa con il restauro del Lazzaretto e il rifacimento dell’antica pavimentazione del sagrato della chiesa parrocchiale di San Cristoforo.

Gli interventi previsti

Nel dettaglio, gli interventi che interesseranno Villa Litta nei prossimi mesi riguardano il restauro della recinzione perimetrale antistante l’edificio, la messa in sicurezza e il restauro delle persiane della villa e l’analoga messa in sicurezza dei manufatti presenti nelle aree limitrofe. A questo va poi aggiunto il piano di adeguamento degli spazi interni, che prevederà l’allestimento delle sale al piano terra dell’edificio per lo svolgimento di attività culturali e per il servizio di biblioteca comunale.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il progetto di fattibilità anch’esso approvato in giunta prevede l’utilizzo della Sala grigia e della Sala cinese come sale da consultazione con nuovi arredi, l’utilizzo dell’attuale sala del Consiglio comunale come sala lettura, utilizzando gli arredi esistenti, e la destinazione dell’attuale sala con accesso al parco a ufficio cultura per il personale dedicato e ingresso della biblioteca durante l’apertura al pubblico.

Questo nuovo allestimento interno contemplerà inoltre – dov’è previsto – l’utilizzo di arredi facilmente rimovibili in occasione di mostre o delle consultazioni elettorali, oltre a una maggiore fruibilità del parco della villa, che potrà così diventare una «sala da lettura all’aperto» per gli utenti della biblioteca. La sala al momento adibita per le sedute del Consiglio comunale continuerà a mantenere invece la sua funzione originaria, alla quale verrà semplicemente affiancata quella di nuova sala da lettura.

Dall’Amministrazione comunale viene inoltre specificato che i nuovi arredi "non interessano le pareti delle sale e che i serramenti antichi verranno conservati e tutelati come richiesto dalla Sovrintendenza alle Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, nonché restaurati come dalla stessa autorizzato".

Il costo

Costo complessivo dell’intero intervento sarà di 240.980 euro, di cui 40.980 per l’acquisto degli arredi e gli altri 200mila (comprensivi di Iva) per i lavori di riqualificazione e restauro di Villa Litta Modignani. L’intera spesa è finanziata con fondi provenienti dal bilancio comunale 2023/2025.

Approvato il progetto non resta che dare il via ai cantieri, che secondo il sindaco Venegoni dovrebbero partire ufficialmente "non appena ci saranno condizioni meteorologiche favorevoli, per poi ipotizzare di concludere il tutto verso i mesi di aprile o maggio". Appuntamento in primavera dunque per vedere la nuova Villa Litta.