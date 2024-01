Alternanza scuola-lavoro: il Comune apre le porte agli alunni

Continua la collaborazione tra il Comune di Ossona e l’istituto Alessandrini-Mainardi di Vittuone.

Alternanza scuola-lavoro in municipio

La Giunta guidata dal sindaco Marino Venegoni ha recentemente approvato un nuovo schema di convenzione per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Dopo la biblioteca comunale, oggetto della precedente convenzione firmata nel marzo 2023, questa volta toccherà all’Ufficio servizi sociali di Villa Litta Modignani predisporre una formazione professionale specifica per gli studenti dell’Istituto superiore vittuonese.

"Per agevolare l'orientamento per le future scelte degli studenti"

Nel documento, approvato all’unanimità, viene precisato come il rapporto instauratosi tra il Comune e la scuola sia principalmente volto ad "agevolare l’orientamento circa le future scelte degli studenti" che stanno per concludere il ciclo di istruzione superiore, puntando inoltre a favorire "l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro mediante la partecipazione a esperienze di collegamento tra la formazione in aula e quella lavorativa".

Come funziona

Gli studenti saranno accolti dagli uffici comunali a titolo gratuito, equiparati a un lavoratore e coperti da polizza assicurativa anti infortunio, ma senza che il percorso di alternanza costituisca un rapporto di lavoro.

Un docente tutor interno, indicato dall’istituto scolastico, si occuperà di progettare e verificare le attività di formazione, in linea con il profilo educativo, professionale e culturale del percorso di studi dell’alunno. Questa figura collaborerà con il tutor formativo esterno nel favorire l’inserimento dello studente e nel pianificare e organizzare le attività.

Al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro verrà elaborato dai tutor un resoconto dell’esperienza svolta in relazione alle acquisizioni di ciascun allievo. Questo documento concorrerà poi alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.