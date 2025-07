Applausi per il viaggio musicale nelle tendenze e nei suoni del ‘900 grazie a Donne In Canto

INIZIATIVE

Il Trio Chocolate protagonista durante lo spettacolo andato in scena in piazza Avis-Aido

Per festeggiare i 16 anni del Festival Donne In Canto a Legnano, il direttore artistico Giorgio Almasio ha voluto ripercorrere un viaggio musicale nei suoni e nelle tendenze del ‘900. Un live suggestivo reso possibile grazie al Trio Chocolate, composto da Greta Cominelli alla voce, Renato Caruso alla chitarra e Pino Di Pietro alla tastiera.

Uno spettacolo musicale raffinato e travolgente, che spazia tra jazz, swing, bossa nova, latin, chanson francese e atmosfere cinematografiche. Il trio ha reinterpretato con eleganza e brio brani iconici internazionali e perle italiane dal gusto retrò, con richiami al musical e al cabaret. Molto coinvolgente e versatile, il gruppo ha fuso ritmi latini, romanticismo senza tempo e sfumature teatrali e fiabesche. Un’esperienza musicale ricca di fascino, colore e femminilità, pensata per un pubblico che ama sognare tra epoche e stili diversi.

I tre musicisti hanno catturato l’attenzione del pubblico, senza eccedere in virtuosismi tecnici. Non solo cover, ma anche inediti di Greta Cominelli, tra cui “Dolci Caleidoscopi” e Red Lipstick”, estratti dall’EP “Tra Marte e Venere”, e “Madame Paris” dall’EP “Luce ribelle dell’alba”. Greta Cominelli ha commentato: “Ringrazio il direttore Almasio e l’amministrazione per l’impegno in un Festival dedicato all’arte e all’espressività femminile. La scelta di un repertorio d’altri tempi e di includere cover e inediti è stata fatta pensando alle diverse sfaccettature femminili: l’ironia, la riflessione, la forza, ma anche le paure delle donne”. Al termine della serata, Almasio ha premiato la funzionaria Caterini Clerici dell’Ufficio Cultura, che ha seguito il festival per 16 anni per conto del Comune di Pogliano.