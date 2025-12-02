Apertura straordinaria per il Santuario tra esposizioni e musica

E’ prevista per sabato 13 dicembre l’apertura del Santuario della Madonna di Dio ‘l sa a Parabiago dove sono in programma la visita guidata, l’esposizione delle creazioni dei ragazzi della Cooperativa Cofol e l’esibizione del coro Let’s Gospell.

I volontari di Riapriamo il santuario scenderanno nuovamente in campo per una duplice occasione

I volontari e le volontarie del gruppo “Riapriamo il Santuario” comunicano la prossima apertura del Santuario della Madonna di Dio ‘l sa sabato 13 dicembre. Il Santuario ospiterà l’esposizione delle creazioni dei ragazzi con disabilità della cooperativa Cofol di Parabiago. Alle 21 la chiusura in musica con l’esibizione del coro Let’s GoSpell di Nerviano diretto da Monica Della Vedova. Accompagna Francesco Musazzi alle tastiere , Giulio Santini alla batteria e con la partecipazione di Davide Speranza all’armonica .

Lo scenario dell’iniziativa

Il Santuario della Madonna di Dio ‘l sa sorge sul confine tra Parabiago e Nerviano ed è compreso nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano. E’ parte integrante della storia e dello spirito del nostro territorio, testimone dal ‘500 ad oggi delle sue alterne vicende, felici o dolorose.

I contenuti del progetto

Il progetto ‘Riapriamo il Santuario’ ha preso vita nell’ottobre del 2021, da allora sono stati tanti i visitatori che hanno potuto ammirare uno dei due Monumenti Nazionali presenti sul territorio di Parabiago, troppo spesso inaccessibili al pubblico. Con queste iniziative i volontari intendono sensibilizzare cittadini e amministrazioni sulla necessità di tutelare e proteggere questi beni così significativi per il nostro territorio.

I protagonisti della progettazione

Il progetto viene realizzato dai volontari/e del gruppo ‘Riapriamo il Santuario’ in collaborazione con l’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago, Legambiente Circoli di Parabiago e Nerviano, Cooperativa Cofol, Coro Let’s GoSpell e con la Comunità Pastorale San Fermo di Nerviano.

Le informazioni utili

Gli orari di apertura saranno quelli che coincidono con sabato 13 dicembre, dalle 14.30 alle 17, con la visita guidata alle 15.30. Poi ci sarà l’esposizione delle creazioni dei ragazzi della Cooperativa Cofol di Parabiago e, alle 21, il concerto del Let’s GoSpell di Nerviano diretto da Monica Della Vedova.