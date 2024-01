Aperto il bando per il servizio civile alla Uildm di Legnano

La UILDM Sezione di Legnano lancia il bando per il Servizio Civile 2024, "Quelli che non hanno limiti": 8 opportunità per giovani volontari.

Aperto il bando per il servizio civile della Uildm Legnano

La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Legnano è lieta di annunciare l'apertura del bando per il Servizio Civile 2024, offrendo un'opportunità unica per giovani volenterosi di contribuire attivamente ai nostri progetti e sostenere la nostra missione di promuovere inclusione e solidarietà sul territorio di Legnano.

La UILDM Sezione di Legnano è alla ricerca di 8 ragazzi/e motivati/e e dinamici/e che vogliano dedicare parte del proprio tempo alla realizzazione dei nostri progetti, contribuendo alla crescita e al benessere delle persone con disabilità neuro-muscolare.

Lavoro a stretto contatto con l'equipe

I volontari selezionati avranno l'opportunità di lavorare a stretto contatto con la nostra equipe partecipando attivamente a iniziative e progetti che mirano a migliorare la qualità della vita delle persone con distrofia muscolare e delle loro famiglie. Tra le attività previste:

- Supporto alle attività ricreative e culturali per i nostri associati

- Collaborazione nella pianificazione e realizzazione di eventi benefici

- Autogestione delle vacanze estive

- Coinvolgimento in progetti di sensibilizzazione e informazione sulla distrofia muscolare

- Partecipazione alle attività quotidiane della Sezione UILDM di Legnano

Requisiti per la Candidatura

I candidati interessati devono avere età compresa tra i 18 e i 28 anni, essere cittadini italiani o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea, e possedere una forte motivazione nel contribuire al bene comune. La selezione avverrà tramite un processo di valutazione delle candidature, seguito da colloqui individuali.

Come Candidarsi

Per partecipare al bando del Servizio Civile 2024 presso la UILDM Sezione di Legnano, iscriversi utilizzando lo SPID, nel caso aveste problemi o non sapeste come fare vi potete rivolgere alla segreteria per un eventuale supporto tecnico.

Riguardo alla UILDM Sezione di Legnano

La UILDM Sezione di Legnano è impegnata da anni nella lotta alla distrofia muscolare, offrendo supporto e servizi alle persone con questa patologia e alle loro famiglie. La missione principale della UILDM è promuovere l'inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle persone con patologie neuromuscolari.