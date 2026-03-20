E’ stato pubblicato il bando di selezione per il Servizio civile universale 2026. Il Comune di Rho selezionerà 11 giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi dell’ente con un impegno di 25 ore settimanali. La domanda può essere presentata entro le ore 14.00 di mercoledì 8 aprile 2026.

Aperto il bando di selezione per il servizio civile universale

Ai giovani che verranno accolti in diversi settori verranno riconosciuti un contributo economico pari a 519,47 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per quanti parteciperanno al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici. Il Comune di Rho con l’assessorato ai Giovani, coordinato da Paolo Bianchi, invita i giovani rhodensi a partecipare per cogliere l’opportunità e di lavorare per il bene comune e di compiere una esperienza di crescita umana e professionale.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un armo per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ulteriori indicazioni per la partecipazione sono riportate nel bando.

Come presentare la domanda

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. È necessario essere in possesso dello SPID o della CIE.

All’interno della piattaforma DOL, per candidarsi al servizio civile del Comune di RHO, scegliere:

Progetto: Tutela Ambientale e SCU nei Comuni Della Città Metropolitana Di Milano

Codice Sede: 230240

Progetto: Tutela Ambientale e SCU nei Comuni Della Città Metropolitana Di Milano

Codice Sede: 165350

Progetto: SCU nei Servizi Culturali e Bibliotecari Della Città Metropolitana Di Milano

Codice Sede: 165348

Progetto: SCU nei Servizi Informativi e di Orientamento per i Giovani

Codice Sede: 165348

Progetto: SCU nei Servizi Informativi ed Educativi della Città Metropolitana Di Milano

Codice Sede: 210040

Progetto: Le Piazze Del Futuro: Socialità Condivisa In Lombardia

Codice Sede: 165355.

Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni necessarie per presentare domanda e sulle procedure di selezione. Per ulteriori informazioni si può contattare Sara Bottini, all’Ufficio Informagiovani: 02.933332519 – 02.933332236; informagiovani@comune.rho.mi.it. Oppure l’Ufficio Servizio Civile SCANCI: 02 72629640 interno 1; info@scanci.it.