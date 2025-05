E' aperto il bando pubblico ad Arese per la concessione in uso di 24 orti comunali situati in via Monte Grappa, per il periodo 11.11.2025/10.11.2033.

Aperto il bando di assegnazione degli orti comunali

In particolare sono riservati 21 orti comunali ai cittadini residenti nel Comune di Arese e 3 orti comunali alle Associazioni e/o Enti del Terzo Settore (E.T.S.) iscritti all’Albo delle Associazioni del Comune di Arese.

Presentazione delle domande:

Il plico, contenente la relativa modulistica prevista per la partecipazione dei cittadini oppure delle Associazioni e/o Enti del Terzo Settore (E.T.S.), dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Arese entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell’01.07.2025, mediante consegna a mano nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8.30 – 12.00

martedì 8.30 – 12.00/16.00 – 18.30.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/orti-comunali-2/