Aperto il bando Bonus Sport 2026/2027

È aperto il nuovo bando per il Bonus Sport 2026/2027. Un contributo concreto promosso dal Comune di Arese per sostenere le famiglie e incentivare la pratica sportiva sul nostro territorio.

Dichiarazioni dell’Amministrazione

“Visto il riscontro positivo dello scorso anno, abbiamo deciso di confermare e rinnovare i contributi economici dedicati alle spese sportive delle famiglie, affinché bambini e ragazzi possano avere pari opportunità di accesso allo sport, superando eventuali ostacoli economici. Promuovere uno sport accessibile e inclusivo è una scelta politica ed educativa precisa che intendiamo portare avanti nel tempo. Crediamo fermamente che la pratica sportiva sia un pilastro imprescindibile per la crescita dei nostri giovani: oltre al benessere fisico, trasmette valori fondamentali come l’impegno, il rispetto, la disciplina e lo spirito di squadra. Rinnoviamo il nostro ringraziamento alle associazioni sportive per la preziosa e costante collaborazione e invitiamo nuovamente le famiglie a cogliere questa opportunità, investendo insieme nel futuro dei nostri ragazzi”, hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora a Politiche educative e istruzione, Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta.

A chi è rivolto

Il Bando “Lo Sport a un passo” è rivolto alle famiglie che hanno iscritto i propri figli di età compresa tra i 6 e i 21 anni a corsi o attività sportive a pagamento presso società e o associazioni sportive operanti nel territorio del Comune di Arese.

Requisiti di partecipazione

Residenza: l’iscritto o l’iscritta al corso deve essere residente ad Arese alla data di presentazione della domanda.

Situazione economica: attestazione ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pari o inferiore a 20.000,00 euro.

Attività sportiva: con “stagione sportiva 2026/2027” si intende l’iscrizione a un corso o attività sportiva della durata di un anno sportivo.

Si richiede l’iscrizione entro il 31.10.2026 a corsi o attività sportive organizzati da associazioni o società sportive operanti nel territorio del Comune di Arese durante la stagione sportiva 2026/2027; è inoltre necessario che, al momento della presentazione della domanda, il soggetto già iscritto o che si iscriverà alle suddette attività sportive entro il 31.10.2026 sia inoccupato o disoccupato e non sia atleta professionista e non abbia sottoscritto alcun contratto che preveda la percezione di un compenso economico.

Modalità di partecipazione

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2026 per inoltrare la domanda online tramite SPID o CIE al seguente link: https://comune.arese.mi.it/servizio/domanda-di-assegnazione-bonus-a-sostegno-dellattivita-sportiva/