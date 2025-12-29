Aperto al traffico il varco di via Liguria: ecco le regole

Oggi, lunedì 29 dicembre, a Legnano ha aperto al traffico il varco di via Liguria.

Aperto il varco di via Liguria

Il varco sarà aperto al traffico in entrambe le direzioni tutto il giorno, ad eccezione della fascia oraria 7-10, quando sarà percorribile soltanto uscendo dalla città (direzione ospedale), e della fascia 16-20, quando sarà percorribile entrando in città (direzione viale Sabotino). Esattamente come accadeva finora, i veicoli autorizzati potranno percorrere il varco in entrambe le direzioni senza alcuna limitazione oraria, mentre i mezzi pesanti non potranno mai transitare. Queste indicazioni sono valide per tutti i giorni della settimana.

“Sciogliamo un nodo viabilistico”

Il sindaco Lorenzo Radice dichiara:

“Con l’apertura del varco di via Liguria manteniamo un impegno che avevamo preso nei confronti della città. Curiosamente questo avviene a ridosso di un’altra realizzazione attesa da tempo dal quartiere, il Centro civico di San Paolo, che è stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 21 dicembre. Una coincidenza che dimostra come il lavoro che stiamo portando avanti per fare di Legnano una città delle connessioni coinvolga sia le infrastrutture materiali sia le relazioni umane che potranno svilupparsi in un punto di aggregazione. In quest’ottica sciogliamo un nodo viabilistico grazie a cui, nel rispetto delle esigenze di vivibilità degli abitanti del quartiere, il forte flusso veicolare che interessa quella parte di Legnano troverà modo di distribuirsi meglio, rendendo quindi più sostenibile l’impatto del traffico che oggi grava pesantemente su chi abita nella zona di via Podgora”.

“Un anno per valutare l’efficacia del provvedimento”

L’assessore alle Opere pubbliche e alla Mobilità Marco Bianchi sottolinea:

“Come dichiarato in più occasioni, una volta realizzate tutte le condizioni, a livello di programmazione e di opere, procediamo con quanto previsto dal Piano generale urbano del traffico, ossia l’apertura del varco di via Liguria al passaggio dei veicoli . È un’apertura ‘controllata’, che contempera l’esigenza di facilitare la viabilità nel quartiere con quella di proteggere quest’ultimo dal traffico di attraversamento proveniente da altri Comuni nelle ore di punta. Abbiamo scelto un periodo ‘morbido’ per il traffico, ossia un periodo festivo, quello tra Natale e Capodanno, quindi di mobilità ridotta rispetto alla norma, per consentire ai cittadini di adeguarsi con più facilità a quella che, a tutti gli effetti, è una novità che avrà effetti sulle abitudini quotidiane. La volontà politica di aprire il varco al traffico si realizza attraverso una modalità di apertura che è stata suffragata dalle valutazioni tecniche degli uffici per impattare il meno possibile sulla vivibilità del quartiere San Paolo. Naturalmente, per valutare l’efficacia di questo provvedimento serve, a nostro avviso, un lasso di tempo congruo, che quantifichiamo in un anno. Il compito spetterà quindi alla prossima Amministrazione”.