Aperte fino al 31 ottobre le candidature per il Leoncino d’Oro 2026

Abbiategrasso rinnova una tradizione ormai consolidata: anche per il 2026 torna il “Leoncino d’Oro”, la Civica Benemerenza istituita nel 2021 per valorizzare e premiare le eccellenze del territorio.

Il riconoscimento, simbolo di gratitudine e orgoglio cittadino, sarà conferito direttamente dal sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai nel corso di una cerimonia solenne che si terrà nella primavera 2026, in occasione della ricorrenza dell’istituzione della Città di Abbiategrasso (Regio Decreto del 31 marzo 1932).

A chi ha dato lustro alla comunità abbiatense

Il Leoncino d’Oro premierà società, associazioni, fondazioni, enti e singoli cittadini che, attraverso il proprio impegno, abbiano dato lustro alla comunità abbiatense o si siano distinti per atti di bontà, altruismo, coraggio e abnegazione civica.

I meriti potranno riguardare diversi ambiti: scienze, lettere, arti e mestieri, lavoro e commercio, educazione e formazione, attività sociali e assistenziali, sport, nonché atti di coraggio e dedizione civica. Il riconoscimento potrà essere conferito anche alla memoria.

I cittadini e le realtà del territorio sono invitati a presentare le candidature entro e non oltre il 31 ottobre 2025 inviando la proposta e la relativa motivazione: via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso, in Piazza Marconi 1, indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura per il conferimento delle civiche benemerenze”.

Il Comune di Abbiategrasso invita tutta la cittadinanza a partecipare, contribuendo a far emergere e valorizzare quelle storie di impegno, talento e solidarietà che rendono unica la nostra comunità.

I premiati del 2025

Lo scorso anno il Leoncino d’oro è stato consegnato al campione paralimpico Alberto Amodeo e allo storico Mario Comincini. Il sindaco Cesare Nai aveva poi voluto consegnare delle Pergamene individuali, come gesto di riconoscimento speciale, alla squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbiategrasso che la notte di capodanno era intervenuta per donare un rogo in via Vivaldi, operatori che sono stati aggrediti in maniera sconsiderata da una cinquantina di persone, e con coraggio e professionalità l’unità ha saputo agire in condizioni difficili e garantire la sicurezza della comunità.