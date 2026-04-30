Riconoscimenti

Aperta la terza edizione delle Borse di Studio “Padre Giancarlo Bossi”

Istituite grazie alla generosa donazione di una famiglia abbiatense

Aperta la terza edizione delle Borse di Studio “Padre Giancarlo Bossi”

Abbiategrasso · 30/04/2026 alle 10:32

di

Il Comune di Abbiategrasso annuncia l’apertura della terza edizione dell’Avviso Pubblico per le Borse di Studio “Padre Giancarlo Bossi – anno scolastico 2024/2025”, istituite grazie alla generosa donazione di una famiglia abbiatense con l’obiettivo di premiare il merito scolastico, sostenere la crescita personale e valorizzare l’impegno nella comunità.

Padre missionario

Le borse di studio sono dedicate alla figura di padre Giancarlo Bossi, missionario del Pime originario di Abbiategrasso, il cui ministero è stato caratterizzato da una testimonianza di gratuità e generosità nel servire gli altri. Attraverso queste borse, la comunità intende onorare il suo ricordo, promuovendo valori di altruismo e impegno tra i giovani.

Requisiti e modalità di partecipazione

Tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di partecipazione e alla documentazione necessaria sono disponibili nell’Avviso Pubblico integrale pubblicato sul sito del Comune di Abbiategrasso. Le domande devono essere presentate entro il 15 maggio 2026 tramite una delle seguenti modalità: Ufficio Protocollo – Piazza Marconi 1 (lun, gio, ven 9.15–12.45; mar 9.15–13.45; mer 16.00–18.00); E-mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it e PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it

I premi

Saranno assegnate 20 borse di studio, suddivise per grado scolastico:

Scuola Primaria: 5 borse da 50 euro

Scuola Secondaria di I grado: 5 borse da 100 euro

Scuola Secondaria di II grado: 5 borse da 200 euro

Università: 5 borse da 500 euro (esclusi atenei telematici)

La proclamazione dei vincitori e la consegna delle borse si terranno sabato 6 giugno 2026 alle 10.30, nella Sala Consiliare del Castello Visconteo.

 

 

Tu cosa ne pensi?