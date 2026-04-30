Aperta la terza edizione delle Borse di Studio “Padre Giancarlo Bossi”

Il Comune di Abbiategrasso annuncia l’apertura della terza edizione dell’Avviso Pubblico per le Borse di Studio “Padre Giancarlo Bossi – anno scolastico 2024/2025”, istituite grazie alla generosa donazione di una famiglia abbiatense con l’obiettivo di premiare il merito scolastico, sostenere la crescita personale e valorizzare l’impegno nella comunità.

Padre missionario

Le borse di studio sono dedicate alla figura di padre Giancarlo Bossi, missionario del Pime originario di Abbiategrasso, il cui ministero è stato caratterizzato da una testimonianza di gratuità e generosità nel servire gli altri. Attraverso queste borse, la comunità intende onorare il suo ricordo, promuovendo valori di altruismo e impegno tra i giovani.

Requisiti e modalità di partecipazione

Tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di partecipazione e alla documentazione necessaria sono disponibili nell’Avviso Pubblico integrale pubblicato sul sito del Comune di Abbiategrasso. Le domande devono essere presentate entro il 15 maggio 2026 tramite una delle seguenti modalità: Ufficio Protocollo – Piazza Marconi 1 (lun, gio, ven 9.15–12.45; mar 9.15–13.45; mer 16.00–18.00); E-mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it e PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it

I premi

Saranno assegnate 20 borse di studio, suddivise per grado scolastico:

Scuola Primaria: 5 borse da 50 euro

Scuola Secondaria di I grado: 5 borse da 100 euro

Scuola Secondaria di II grado: 5 borse da 200 euro

Università: 5 borse da 500 euro (esclusi atenei telematici)

La proclamazione dei vincitori e la consegna delle borse si terranno sabato 6 giugno 2026 alle 10.30, nella Sala Consiliare del Castello Visconteo.