Aperta la gara per assegnare i lavori di via Santo Stefano

E’ aperta la gara per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione della via Santo Stefano a Bareggio.

La gara per i lavori di via Santo Stefano a Bareggio

Il termine per presentare le offerte scade il 29 giugno 2023, mentre il 4 luglio avverrà l’aggiudicazione e poi si partirà con l’intervento.

Ha sottolineato il sindaco Linda Colombo:

"E’ l’ultimo atto di un lunghissimo iter burocratico intrapreso all’inizio del nostro primo mandato. La via Santo Stefano, infatti, non era interamente di proprietà comunale, pertanto la procedura è stata molto più complessa in quanto è stato necessario procedere con gli espropri".

Il progetto

Il progetto prevede il restyling completo della strada, con la creazione di marciapiede, posti auto, una pista ciclabile e la salvaguardia degli accessi ai terreni degli agricoltori.

Ha continuato il primo cittadino:

"E’ un intervento che i residenti attendono da almeno vent’anni e che chi ci ha preceduto ha promesso senza poi riuscire a realizzarlo, con gli abitanti costretti a fare i conti con fango e buche. Ringrazio gli uffici che ci hanno supportato in questi anni e i residenti per la collaborazione che hanno sempre dimostrato, fondamentale per raggiungere l’obiettivo".

Le parole della Lega

Ha dichiarato il segretario della Lega Giuseppe Sisti: