Via alla procedura per gli espropri in via Santo Stefano a Bareggio

Via alla procedura per gli espropri in via Santo Stefano. L’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha pubblicato sul sito l’informativa per l’avvio del procedimento espropriativo, necessario poiché parte delle aree che saranno oggetto di intervento sono private.

“Si tratta di un’altra tappa fondamentale del complesso iter burocratico che l’anno prossimo porterà, finalmente, alla riqualificazione della strada – ha commentato il sindaco Linda Colombo – Capisco l’impazienza dei residenti, che per trent’anni hanno ricevuto solo promesse da tutti i sindaci che si sono susseguiti senza mai arrivare alla soluzione del problema, ma stavolta ci siamo davvero”.

Il progetto, già pronto e concordato in un sopralluogo con i residenti, prevede il restyling completo della strada, con la creazione di marciapiede, posti auto e una pista ciclabile che avrà l’obiettivo di collegare via Monte Grappa con Cascina Croce attraverso un percorso che verrà sviluppato nel tempo.

