Apad, inaugurato un nuovo mezzo

E’ stato acquistato dall’associazione con il contributo del Comune.

Inaugurato il nuovo mezzo dell’Apad

Dopo i primi mesi di operatività, il nuovo automezzo dell’Apad (Associazione pensionati anziani Dairago) per i trasporti sociali è stato ufficialmente inaugurato: l’evento ha visto la presenza, tra gli altri, della sindaca di Dairago Paola Rolfi e del parroco don Giuseppe Alloisio, che, come da consuetudine, ha benedetto il veicolo.

E’ dotato di una pedana rimovibile

Il mezzo, che si aggiunge a un altro automezzo già in possesso dell’associazione e a un pulmino a nove posti messo a disposizione dal Comune, è dotato di una pedana rimovibile per permettere il trasporto anche di chi è in carrozzina ed è costato 44mila euro.

“Sensibilizzare sull’importanza del volontariato”

L’acquisto è stato effettuato dall’Apad, in parte con risorse proprie e in parte attingendo al contributo che da due anni il Comune eroga annualmente all’associazione per gli importanti servizi che svolge.

La presidente Andreina Castellanza sottolinea: