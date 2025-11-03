Antonino Cannavacciuolo col suo “Cucine da incubo” gira in paese

Antonino Cannavacciuolo col suo programma tv “Cucine da incubo” è arrivato a San Vittore Olona dove sta registrando una puntata.
Antonino Cannavacciuolo è in paese
Il famoso chef Antonino Cannavacciuolo è arrivato a San Vittore Olona. Insieme a lui tutta la troupe del suo programma televisivo “Cucine da incubo” che viene seguito da milioni di italiani. La voce che il noto personaggio della cucina e della tv fosse arrivato in paese ha iniziato a circolare in queste ore. Infatti, movimenti di camion e di attrezzature televisive si sono visti all’esterno del ristorante “Bollicine” che si trova in via 24 Maggio.
Lo chef è al lavoro in paese
Alcuni avevano già avvistato di prima mattina il noto chef, che poi è uscito dal ristorante intorno alle 13.