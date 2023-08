Antonia Pionni alla guida della Polizia Locale

Novità alla guida del Comando di Polizia Locale. E’ Antonia Pionni la nuova comandante dei vigili di Casorezzo.

Pionni alla guida del Comando di Polizia Locale

Una new entry al vertice del corpo di Polizia Locale con sede in paese. Stiamo parlando della nuova comandante Antonia Pionni che ha preso servizio nella giornata di martedì. E’ cominciata la sua nuova avventura professionale. Avventura che Pionni condividerà con l’incarico che continuerà a svolgere in qualità di ufficiale al Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso e che avrà una durata di 6 mesi.

Tanti gli impegni in agenda

Un arco temporale nel quale la numero uno dei vigili dovrà recuperarsi di una vasta gamma di attività. Alcune delle quali erano cominciate col suo predecessore, il comandante Pierluigi Bollati, trasferitosi a Cameri proprio per motivi professionali, mentre altre sono ancora tutte da scrivere.

Il sindaco: "Figura preziosa che condivideremo con Abbiategrasso"

La notizia dell’arrivo di Pionni è stata vista con soddisfazione da parte del sindaco Pierluca Oldani che ha promesso interventi sulla segnaletica stradale.

«Ha preso servizio il 1 agosto la nuova comandante della Polizia Locale. Resterà da noi con un contratto a tempo determinato di 6 mesi. Pionni è una figura preziosa che andremo a condividere con il Comune di Abbiategrasso. Lei svolgerà alcuni giorni a Casorezzo e altri ad Abbiategrasso. Siamo molto contenti di averla con noi perché è una persona in gamba. E' un ufficiale che diventa responsabile della nostra Polizia Locale. Succede a Pierluigi Bollati, che dopo 5 anni è andato a lavorare a Cameri. Visto il trasferimento dell’ex comandante, ci sarà fin da subito dell’arretrato da sbrigare. Dopo le prime settimane di ambientamento e il recupero del lavoro rimasto fermo, ci sarà l’occasione di mettere mano alla segnaletica stradale che, lo sappiamo, nel tempo si degrada e si consuma. Auguro quindi buon lavoro alla nostra nuova risorsa».

Il grazie di Pionni che fissa gli obiettivi

Dal canto suo Pionni ha ringraziato il sindaco Oldani per la fiducia. E ha spiegato che lavorerà per garantire sia la sicurezza dei cittadini che la creazione di interventi sulla segnaletica capaci di permette agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni.