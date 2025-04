Quest’anno, 80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, sono numerose le iniziative della sezione ANPI “Pierino Beretta” di Corbetta in occasione del 25 Aprile.

Anpi Corbetta: il programma per l'ottantesimo anniversario della Liberazione

Da mercoledì 23 a lunedì 29 aprile si potrà visitare presso la Sala “Artemisia Gentileschi” (ex delle Colonne) la mostra “La bicicletta nella Resistenza” che narra, attraverso parole e immagini, la storia della bicicletta durante la Resistenza al nazifascismo, dei campioni del ciclismo combattenti per la libertà, della vita di Gino Bartali e di altre straordinarie figure che hanno dato il loro contributo alla Liberazione del nostro Paese dalla dittatura.

Giovedì 24 aprile, ore 11:00, seguirà “Porta un fiore al partigiano”: verranno deposti dei fiori sulle tombe dei 12 partigiani sepolti nel cimitero di Corbetta. Alle ore 15:00 dello stesso giorno, nell’ambito del progetto “Percorsi della memoria diffusa”, verrà installato un pannello dedicato al martire partigiano Marcello Pianta, in via Diaz n.9, accanto alla sua pietra d’inciampo.

Gli appuntamenti del 25 aprile

Nella giornata di venerdì 25 aprile avvenimento centrale sarà ovviamente il corteo, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza del Popolo. Quest’anno non verrà seguito l’abituale itinerario. Abbiamo infatti ricevuto dall’Amministrazione Comunale il programma della Celebrazione Ufficiale, in cui si comunica che la commemorazione al Monumento della Resistenza si terrà alle 10:30, anticipando il consueto orario delle 11:30, ormai consolidato da diversi anni. Forti dello spirito unitario che ci ha sempre animati in questi 8 anni di cortei auto-organizzati, abbiamo deciso di modificare il percorso pur di riuscire a conciliare e tenere insieme le diverse tempistiche. Sarà presente il Corpo Filarmonico “Gaetano Donizetti”.

La sera del 25, alle ore 21:00 presso la Sala Polifunzionale “A. Salvi”, in piazza Primo Maggio, si potrà assistere alla Rappresentazione musical-teatrale “Libera sempre. La Liberazione nell’arte. Musica oltre la censura”, a cura del CCT-Centro di Cultura Teatrale, del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e della Corale Stefanese di Santo Stefano Ticino.

Lunedì 28 aprile, alle ore 8:30 partirà la “Pedalata resistente sui percorsi della memoria diffusa”, in collaborazione con ANPI Robecco, lungo il Naviglio Grande fino a Turbigo, in ricordo delle vittime dei delitti del nazifascismo.