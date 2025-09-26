Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Bareggio, curatore dell’evento, celebra la terza edizione della festa del Distretto del Commercio di Bareggio e Cornaredo con uno speciale annullo filatelico che riproduce il logo del Distretto Gamba de Legn, realizzato nel formato quadrato.
Annullo filatelico speciale in occasione della festa del distretto del commercio
Il Distretto del Commercio, fondato nel 2020 in collaborazione con Confcommercio, ha il fine di promuovere lo sviluppo del territorio nel suo complesso e rivitalizzare la socializzazione comunitaria.
Domenica 28 settembre alle ore 10 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di Linda Colombo Sindaco del Comune di Bareggio, rappresentanti dell’amministrazione comunale di Cornaredo e rappresentanti aziendali di Poste Italiane.
Cosa sarà possibile acquistare
Allo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.
Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Trezzano sul Naviglio in via Leonardo Da Vinci snc, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it