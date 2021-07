Annullata la fiera di san Fermo: "Non possiamo controllare il Green Pass a tutti gli ingressi

Annullata la fiera di san Fermo a Nerviano, l'annuncio del sindaco: "Non riusciamo a controllare il, Green Pass, troppi accessi alle bancarelle".

Annullata la fiera di san Fermo

Non si svolgerà la tradizionale fiera di san Fermo, tradizionale appuntamento con le bancarelle nel centro di Nerviano inizialmente in programma lunedì 9 agosto 2021. Il motivo? Le difficoltà da parte di Comune e Polizia Locale a controllare il Green Pass agli utenti viste le numerose vie d'accesso alla fiera.

L'annuncio del sindaco

"L’Amministrazione Comunale, con la fattiva collaborazione del Corpo di Polizia Locale, aveva predisposto tutti gli atti necessari per garantire la realizzazione della tradizionale fiera e, al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza e nel rispetto delle misure in vigore per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria ed eccezionalmente per l’anno in corso, si era programmato anche un percorso alternativo rispetto alla storica locazione - afferma il sindaco Massimo Cozzi - Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche' in vigore dal 23 luglio 2021, prevede, in particolare, che a partire dal 6 agosto, anche per accedere alle fiere occorrerà essere in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei 6 precedenti, anche in zona bianca. Nella considerazione che l’accesso alla fiera potrà avvenire da diversi punti delle vie cittadine e che gli stessi non potranno essere tutti presidiati per il controllo dei Green Pass, con rammarico, si informa che la fiera di san Fermo non si svolgerà".

Diversa la decisione presa invece dal Comune di Cerro Maggiore dove il sindaco Nuccia Berra, per la fiera di san Francesco di lunedì 2 agosto 2021, ha emesso l'ordinanza che prevede la mascherina obbligatoria per tutti i visitatori.