Anniversario della Vittoria: il programma degli appuntamenti

All’interno dei festeggiamenti per la celebrazione del 105° anniversario della Vittoria (4 Novembre), l’Amministrazione Comunale di Gaggiano ha organizzato una serie di eventi il 27 e 28 ottobre e il 5 novembre.

Anniversario della Vittoria: gli appuntamenti a Gaggiano

Il Comune di Gaggiano ha presentato il calendario degli eventi per festeggiare il 105° anniversario della Vittoria. Il 27 ottobre ritrovo alle 9.30 in Piazza Daccò e partenza per la deposizione delle corone con una rappresentanza della Scuola Primaria di Gaggiano. Il 28 ottobre dalle 21 presso l’Auditorium di Gaggiano, celebrazione del Centenario dell’Associazione Combattenti e Reduci – Sez. Enrico Passaggio di Gaggiano e presentazione del libro “Cento e più anni” a cura dell’Ass. Il Rachinaldo – parteciperà il Corpo Musicale 1854 di Gaggiano.

La consegna dei premi al merito

Al termine della presentazione, verranno consegnati i premi al merito “Daccò”:

“Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha il piacere di conferire i Premi al merito Dacco’ a cinque giovani gaggianesi che si sono distinti per meriti accademici, grazie al contributo annuale assicurato dalla Fondazione Aldo e Cele Dacco’ per la ricerca scientifica. La cerimonia di premiazione avverrà sabato 28 ottobre dalle ore 21 presso l’auditorium comunale, nel prestigioso contesto della celebrazione per i 100 anni dalla fondazione della sezione gaggianese dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. L’amministrazione Comunale si congratula con tutti gli studenti e le studentesse che hanno inoltrato la candidatura, per i brillanti risultati conseguiti e invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia”

L'appuntamento di domenica 5 Novembre:

Alle 8.30 Messa in onore dei caduti presso la Chiesa dello Spirito Santo seguita alle 9.45 con la partenza del corteo da Piazza Salvo D’Acquisto con il Corpo Musicale di Gaggiano. Alle 10.30 arrivo al Monumento ai Caduti, inaugurazione della panchina restaurata dall’Associazione Combattenti e Reduci e cerimonia con discorsi commemorativi e la partecipazione della rappresentanza scolastica. Seguirà un rinfresco.