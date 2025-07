Anna Pepe colora di rosa il castello di Legnano e fa ballare spettatori di tutte le età

MUSICA

Il “Vera Baddie Tour 2025” ha fatto tappa a Legnano registrando il sold out

La giovane cantante ligure Anna Pepe conquistata il pubblico del Rugby Sound Festival di Legnano regalando un'esperienza indimenticabile con le sue hit che hanno fatto ballare e divertire per due ore spettatori di tutte le età.

Prima dell'arrivo sul palcoscenico di Anna Pene, applausi per il rapper emergente Astro

Il concerto di ieri sera, martedì, è stato introdotto dal rapper emergente Astro, che ha eseguito alcuni dei suoi brani più noti prima di cedere il palco alla vera protagonista della serata. Anna Pepe ha inaugurato il suo show con "Bikini", uno dei pezzi di punta del suo album "Vera Baddie". La sua esibizione ha letteralmente illuminato l'Isola del Castello di Legnano, emozionando il pubblico sulle note di canzoni come "Tonight" e "Una tipa come me".

Atmosfera coinvolgente grazie anche al corpo di ballo che ha accompagnato la cantante

Momenti speciali non sono mancati, come i duetti: prima con Astro nel brano "Un momento", poi con Filippo, un fan nelle prime file, che ha interpretato la parte di Lazza in "BBE". L'atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dalla presenza del vivace corpo di ballo che ha accompagnato la cantante durante la serata, aggiungendo energia e spettacolarità all'evento.

Il concerto si è concluso in grande stile con "Hello kitty", un brano realizzato insieme a Sillyelly

Anna Pepe ha fatto scatenare la folla con alcuni dei suoi successi più grandi, tra cui "I love it", "30 °C" e il più recente "Desolè". Il concerto si è concluso in grande stile con "Hello kitty", un brano realizzato insieme a Sillyelly, figura di riferimento dell'hyperpop italiano, lasciando un'impronta indelebile nei cuori dei suoi fan. La serata si è rivelata un autentico momento di condivisione e forti emozioni sotto le stelle di Legnano: Anna Pepe è stata celebrata e acclamata dal pubblico, che le ha tributato generosi gesti e regali durante tutta la performance.