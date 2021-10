Anna Daverio presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Legnano

Lilt

Dopo 28 anni di volontariato, succede a Flavio Giranzani che è stato nominato volontario ad honorem, la più alta onorificenza assegnata ai volontari Lilt. "Ho accolto con emozione e piacere la mia nomina a presidente della delegazione di Legnano della Lilt e ringrazio il professo Marco Alloisio, presidente della Lilt Milano Monza Brianza, e la dottoressa Ilaria Malvezzi, direttore generale della Lilt Milano Monza Brianza, di aver pensato a me per ricoprire questo incarico tenuto dal dottor Flavio Giranzani con il quale abbiamo collaborato per anni nel portare avanti le attività della delegazione. Da molti anni faccio parte della grande famiglia della Lilt e direi, con tanto orgoglio, svolgo la mia attività come volontaria e coordinatrice del gruppo legnanese. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di incontrare persone e situazioni che mi hanno coinvolto e che hanno attraversato la mia vita facendomi crescere e facendomi capire quali siano le cose importanti e questo lo devo anche al gruppo dei volontari a me vicini. Ho sempre apprezzato la collaborazione con il settore volontariato di Milano che stimo fortemente".

Un percorso nuovo e impegnativo: "Mi impegnerò con lo spirito di sempre"

Adesso per Daverio inizia un percorso nuovo e impegnativo. "La Lilt è entrata a far parte della mia realtà quotidiana, da quando ho scelto di diventarne volontaria, e con lo spirito di sempre mi impegnerò a seguire i progetti e gli obiettivi dell’associazione" prosegue.

Il "grazie" al presidente uscente Flavio Giranzani, ora volontario ad honorem

"Ringrazio di cuore Flavio Giranzani, presidente uscenti, che ha dedicato 15 anni della sua vita alla Lilt, contribuendo a diffondere la missione dell’associazione sul territorio legnanese - afferma la responsabile del settore Volontariato della Lilt Milano Monza Brianza Simonetta Sborea - Anni ricchi di traguardi raggiunti e di tante soddisfazioni. Sono felice che Flavio rimanga al nostro fianco come volontario Lilt. Alla neo presidente Anna Daverio i migliori auguri per la nomina e buon lavoro nella conduzione della delegazione".