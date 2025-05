Anffas piange la scomparsa di Franco Tonoli

Anffas perde un pilastro della sua storia ormai lunga 40 anni. Franco Tonoli si è spento mercoledì all’età di 84 anni all’Hospice di Abbiategrasso. Ha dedicato gran parte della sua vita ad Anffas contribuendo a renderla una delle associazioni più importanti e riconosciute del territorio

“Sei stato l'ideatore e il motore, il cuore e la testa. Hai creduto in un progetto, che con te è cresciuto ed è diventato una risorsa, un sostegno preziosissimo per tante famiglie e l'intero territorio. Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione "Il Melograno" Onlus esiste perché tu l'hai voluto con tutte le forze, perché sei sempre stato lungimirante e attento ai bisogni dei nostri ragazzi. Lasci un vuoto enorme, ma anche un grande tesoro, da custodire e far crescere” questo il ricordo di Anffas, a cui si aggiunge quello personale di un socio storico e amico di Franco, Alberto Gelpi:

“Francesco "Franco" Tonoli è stato l'Anffas. Dagli inizi degli anni 90 fino a pochi mesi fa era l'anima della nostra associazione – ha ricordato Gelpi - Un genitore esemplare, impegnato senza risparmiare energie per Sabrina ma anche per tanti altri ragazzi. Aveva sempre tempo per ascoltare, aiutare. Dotato di una grande lungimiranza per dare da subito un futuro alla nostra Associazione che da 30 anni non si è mai fermata anzi è sempre cresciuta e ancora oggi con programmi e progetti ancora aperti. Ha saputo trasformare i sogni di tante famiglie con figli disabili in realtà. Tutta l’Anffas si stringe attorno ai suoi cari e da qui l’impegno a proseguire il suo lavoro”