Anffas piange la scomparsa di due suoi volontari

Il ricordo

“E’ un momento triste, in pochi giorni ci hanno lasciati Lucia Sisti e Antonio Grassi”

Un anno complicato per Anffas Abbiategrasso l’associazione di Strada per Cassinetta. In questi giorni sono mancati due volontari, l’anima dell’ente, sempre in prima linea disponibili a dare una mano.

Lucia Sisti

“È un momento triste per l'Anffas di Abbiategrasso, che piange la scomparsa di due volontari nello spazio di pochi giorni” ci spiega con un velo di tristezza questa complicata condizione Massimo Simeoni, vicepresidente della Fondazione Il Melograno.

Lucia Sisti, 67 anni, era attiva al Centro Il Melograno di strada per Cassinetta fin da quando aveva concluso la sua esperienza lavorativa alla Siltal di Abbiategrasso. Nel corso della sua attività si è occupata anche di curare e tenere in ordine il magazzino. Disponibile, attenta e rispettosa di tutti, aiutava a servire nei pranzi e negli eventi promossi a favore del centro.

“La ricordiamo come una persona mite e sempre disponibile – sottolinea Simeoni - Per tanti anni è stata volontaria accompagnatrice dei ragazzi dell'Anffas sui pulmini, e quando c'era bisogno era sempre disponibile a dare una mano in tutte le manifestazioni organizzate dall'Anffas e dagli Amici del Melograno. Era l'esempio del vero volontario che, in silenzio e con generosità, si mette a disposizione, sempre al servizio di chi ha più bisogno. Disponibile e attenta e rispettosa di tutti. Innamorata dei nostri ragazzi, ha dedicato loro tantissimo del suo tempo libero, sempre con il sorriso e con tanto entusiasmo”.

Antonio Grassi

Altra perdita importante è quella Antonio Grassi, 70 anni, che era volontario autista da un paio d'anni.

“Poco dopo essere andato in pensione aveva deciso di donare parte del suo tempo ai ragazzi del Centro Il Melograno – conclude Simeoni - Il pensiero va alle famiglie di Lucia e di Antonio, alle quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze e un sincero grazie per tutto quello che entrambi i loro cari hanno fatto per i nostri ragazzi”.

Oggi pomeriggio, martedì 22 luglio 2025, alle 15 in Basilica di Santa Maria Nuova si svolgeranno i funerali di Lucia Sisti. Le esequie di Antonio Grassi, si svolgeranno giovedì mattina, 24 luglio 2025, alle 9.30 nella Parrocchia di San Pietro Apostolo.