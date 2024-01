Anffas: mostra... per non dimenticare

Una mostra che racconta una straziante pagina della storia, ma anche il faticoso percorso che ha portato a un riconoscimento sociale, all’inclusione e alle cure delle persone con disabilità.

In occasione dei 40 anni di fondazione Anffas Onlus Abbiategrasso invita la cittadinanza e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a visitare la mostra “Le persone con disabilità: proiettati verso il futuro con uno sguardo al passato… per non dimenticare!”, allestita nelle sale della biblioteca civica Romeo Brambilla nel Castello di Abbiategrasso la cui inaugurazione è in programma per venerdì 26 gennaio 2024 alle 17,30.

Per la Giornata della Memoria

L’evento promosso in sinergia con Anpi e con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e alle Politiche educative del comune di Abbiategrasso è stato promosso in occasione della Giornata della Memoria per ricordare lo sterminio di tante persone affette da disabilità durante l’epoca nazista. L’operazione, passata sotto il nome Aktion T4, fu sistematicamente eseguita dal 1939 al 1945: in pochi anni oltre 70 mila persone disabili a vario titolo furono uccise e 375 mila sterilizzate dal regime nazista. Una mostra per denunciare, per non dimenticare l’orrore, ma anche per celebrare i traguardi e i successi ottenuti attraverso tante battaglie, leggi e conquiste.

Una sezione dedicata a Franco Basaglia

All’interno della mostra, che parla della disabilità nella storia con uno sguardo già rivolto al futuro (ieri – oggi e domani) una sezione è dedicata a Franco Basaglia a cento anni dalla sua nascita. Fu proprio la legge Basaglia, a promuovere importanti trasformazioni nel trattamento dei pazienti con problemi psichiatrici, sono stati fatti enormi passi avanti.

Il percorso continua per raccontare la storia di Anffas Abbiategrasso Onlus, dalle origini ai giorni nostri. Anffas è la testimonianza concreta che attraverso l’impegno e la perseveranza è possibile realizzare grandi cose. Nata per volontà di un gruppo di genitori con figli disabili Anffas con il tempo è diventata una risorsa importante per tutto il territorio, e al centro diurno abbiatense si sono aggiunte la comunità alloggio (che oggi ospita 20 disabili adulti gravi) e il centro socio educativo Arcobaleno di Rosate.

In mostra anche i progetti futuri: realizzare uno spazio per i bambini disabili e le loro famiglie. Un luogo dove trovare risposte e supporto. Partire dalla culla con l’obiettivo di intervenire sulle disabilità che si manifestano nelle prime fasi di vita, garantire così una diagnosi precoce e servizi rivolti al bambino e alla sua famiglia.