Anffas : consegnato l’assegno donato dalla gara “Dammi il 5”

Solidarietà

La terza edizione della corsa ha visto la partecipazione di quasi 700 amici

Operazione compiuta. La terza edizione di ”Dammi il 5” la corsa o marcia ludica solidale aperta a tutti promossa dagli Amici del Melograno pro Anffas ,nonostante il ponte del 2 giugno ha visto una folta partecipazione : circa 700 iscritti e donato una cifra importante all’associazione.

Per Anffas Abbiategrasso questa marcia é un momento per sentire vicino tanti amici, famiglie e simpatizzanti e un’iniziativa per raccogliere fondi.

È stato bello vedere tanti gruppi podistici partecipare ma non di meno gruppi formati da mamme e famiglie, tutti insieme per un momento di grande solidarietà. Nell’edizione 2025 il premio al gruppo più numeroso è andato al gruppo sportivo AVIS di Gaggiano con ben 61 partecipanti e al secondo posto il gruppo sportivo AVIS di Casorate primo con 45 partecipanti.

Donati 5720 euro

La scorsa settimana è stato consegnato nella sede dell’associazione di Strada per Cassinetta l’assegno con il ricavato della manifestazione: ben 5720 euro per aiutare le attività di Anffas, che opera sul territorio da 40 anni.

“Grazie di cuore per l'attenzione e l'impegno, per camminare sempre accanto ai nostri ragazzi” rimarcano dall’associazione.

Ringraziamento a tutti i volontari