Andrea Monaci confermato Cavaliere del Carroccio

"Accolgo questo rinnovo con gratitudine e con il desiderio di continuare a servire il Palio e la città di Legnano con passione, rispetto e senso di responsabilità".

Andrea Monaci sarà Cavaliere del Carroccio per altri due anni.

Cavaliere del Carroccio: rinnovata la fiducia ad Andrea Monaci per altri due anni

Con la scadenza del mandato, avvenuto all’inizio del mese di ottobre, la Fondazione Palio di Legnano, ai sensi dell’articolo 18 del proprio statuto, ha proceduto all’avvio dell’iter per la nomina del Cavaliere del Carroccio per il biennio 2025-2027. A seguito di una riunione congiunta, il Supremo Magistrato Lorenzo Radice, il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Alessandro Airoldi e il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi hanno confermato alla carica il Capitano non reggente Andrea Monaci.

“Il mio impegno, come sempre, sarà rivolto a far crescere e valorizzare il Palio”

Monaci, classe 1974, imprenditore socialmente impegnato non solo nel mondo del Palio, è contradaiolo di Sant’Erasmo dall’età di 10 anni. Capitano della Contrada nel biennio 2011-2012, è stato vice Gran Maestro nel 2020 affiancando Giuseppe la Rocca. Queste le sue parole dopo la conferma:

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai Magistrati del Palio di Legnano e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palio per la rinnovata fiducia e la conferma nel ruolo di Cavaliere del Carroccio per il prossimo biennio. Accolgo questo rinnovo con gratitudine e con il desiderio di continuare a servire il Palio e la città di Legnano con passione, rispetto e senso di responsabilità. Il mio impegno, come sempre, sarà rivolto a far crescere e valorizzare il Palio, promuovendone l’immagine e i valori anche oltre i confini della nostra città”.

Con la costituzione di Fondazione Palio, il Cavaliere del Carroccio è divenuto a tutti gli effetti un organo della Fondazione stessa, regolato e normato dall’articolo 18 dello Statuto dell’Ente, le cui attribuzioni sono legate al “coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione” stessa.

Il presidente della Fondazione Palio: “Continuità, competenza e spirito di servizio”

Il presidente di Fondazione Palio Luca Roveda:

“A nome della Fondazione Palio desidero rivolgere al Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci le più vive congratulazioni per la riconferma. Continuità, competenza e spirito di servizio sono elementi fondamentali per affrontare con serenità e visione il percorso che ci condurrà all’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano”.