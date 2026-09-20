Andrea Devicenzi centra il record della 24 ore

«Da soli si arriva, ma non così lontano». È racchiusa in questa frase la filosofia di Andrea Devicenzi, già protagonista di una serie di iniziative ospitate a Castano Primo e che è tornato dalla 24 ore di Lainate di sabato scorso con un risultato straordinario, quello che lo ha visto percorrere oltre 623 chilometri.

Una prova di resistenza fisica che è andata di pari passo con un grande affiatamento nel team

Quella di Devicenzi non è stata soltanto una prova di resistenza fisica, ma la dimostrazione di come la fiducia e il lavoro di squadra permettano di abbattere qualsiasi ostacolo. Ai box del circuito della storica area Alfa Romeo si è mossa una macchina organizzativa impeccabile: tecnici, preparatori e i ragazzi del progetto scolastico «Oltre l’impossibile» hanno gestito con precisione millimetrica soste, integrazione e dati, liberando l’atleta da ogni carico mentale.

La filosofia di Andrea: “Un chilometro alla volta”. Così ha superato la notte in sella alla sua bici ricevendo poi l’abbraccio del gruppo che lo ha supportato

Nei momenti più duri della notte, quando la stanchezza spingeva a mollare, Devicenzi si è affidato al suo mantra: «Un chilometro alla volta». Ad applaudirlo al traguardo c’erano amici, tifosi e glorie del ciclismo come Morena Tartagni e Patrizia Spadaccini. Un successo collettivo che insegna ai giovani il valore dell’impegno, della pianificazione e della forza del gruppo.

Il rapporto speciale con Castano e l’infortunio

Andrea aveva strappato applausi in auditorium raccontando la propria storia, segnata da forza e resilienza. All’età di 17 anni un grave incidente motociclistico gli ha causato l’amputazione della gamba sinistra. Poi l’atleta di Martignana di Po (Cremona) si è cimentato in nuovi traguardi personali, ottenendo grandi soddisfazioni.