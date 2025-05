Ancora una volta i contribuenti premiano l’Hospice

Sono stati pubblicati lunedì 26 maggio i dati relativi alle dichiarazioni del 5x1000 dello scorso anno (redditi 2023). Ancora una volta le scelte dei contribuenti premiano le attività di cura dell’Hospice di Abbiategrasso che è il destinatario di ben 5507 preferenze. Un numero che si conferma alto e che riesce addirittura a migliorare quello dell’anno precedente, quando le scelte erano state 5448.

Sostegno economico di oltre 178mila euro

Numeri che si traducono in sostegno economico e precisamente in un importo pari a 178.811,05 euo che dovrebbe essere erogato entro la fine dell’anno. L’Associazione Amici dell’Hospice di Abbiategrasso raccoglie ormai da più di 20 anni, ovvero da quanto è stato istituito il 5x1000, questo beneficio che complessivamente ha permesso di destinare oltre 2.500.000 euro alla cura dei malati inguaribili. A questo si aggiungono le oltre 1000 donazioni che l’Hospice riceve ogni anno.

245 le persone curate in struttura nel 2024

5x1000 e donazioni servono a finanziare l’attività ordinaria del centro di via Dei Mille, che anche nel 2024 ha curato 245 persone presso la struttura. Sono invece 444 le persone gravemente malate assistite al domicilio in un territorio che copre 37 comuni e due provincie (Milano e Pavia). A queste attività si affiancano quelle innovative e integrative, che trovano la sola copertura economica grazie alle donazioni e ai lasciti testamentari dei cittadini. Senza questi contributi sarebbe infatti impensabile garantire le oltre 500 visite annue presso l’ambulatorio di cure palliative di Magenta, sito in ospedale. Questo servizio, offerto grazie ai medici palliativisti dell’Hospice, è erogato a seguito della firma di un protocollo di intesa tra Hospice e ASST Ovest Milanese e impegna settimanalmente almeno un medico palliativista.

Il 5x1000 serve poi a garantire un respiro ai progetti dell’Hospice di Abbiategrasso. Tra questi si segnalano la volontà di aprire uno sportello di consulenza sul Testamento Biologico (Sportello DAT); lo sviluppo delle attività ambulatoriali presso le case di comunità; la formazione ai medici e operatori sanitari del territorio e la collaborazione con le RSA. Tutte attività rese possibili dalla generosità di coloro che donano e di chi decide di mettere la propria firma nella dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale 90005350153 nel riquadro riservato al “Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS”.