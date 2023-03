Anche Vittuone fra i comuni ricicloni del milanese

Anche il Comune di Vittuone è stato premiato da Legambiente come comune riciclone della Lombardia con una percentuale di raccolta differenziata pari all'86%.

Anche Vittuone premiato come comune riciclone

Se in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, e di riciclo, l’Italia si colloca ai vertici dei Paesi europei e la Lombardia è un modello a livello nazionale, in questo contesto anche Vittuone segue un trend virtuoso. La conferma è venuta dalla 29a edizione dei “Comuni ricicloni della Lombardia”, nel corso della quale Vittuone è stato tra i Comuni premiati per i loro risultati del 2021. Con una percentuale di raccolta differenziata pari all’86% e una produzione di indifferenziato (“secco”) pari a 58,9 kg per abitante all’anno, con un miglioramento di ben 7,1 kg rispetto all’anno precedente, Vittuone rientra ampiamente nei parametri stabiliti per entrare nella classifica dei Comuni cosiddetti “ricicloni” e “rifiuti free”, cioè con una produzione pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento (indifferenziato-secco) inferiore ai 75 Kg all’anno. A dimostrazione innanzitutto dell’impegno dei cittadini vittuonesi nel differenziare i rifiuti.

Obiettivo fare ancora meglio

Ma naturalmente si può fare ancora di meglio, sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo, e nella direzione di ulteriori passi avanti vanno le modalità del nuovo servizio di raccolta rifiuti avviato da febbraio dal Consorzio dei Navigli a Vittuone e in altri 17 Comuni secondo l’aggiornamento della normativa vigente

La premiazione dei “Comuni ricicloni” è stata la conclusione di una giornata densa di eventi all’Ecoforum 2023, organizzato da Legambiente Lombardia a Milano, alla Cascina Triulza presso l’area ex-Expo, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, tra i quali molti sindaci ed assessori, di enti ed associazioni del terzo settore, nonché delle aziende che operano nel settore.

Per Vittuone ha ritirato il premio l’Assessore all’Ecologia Roberto Cassani, delegato dal Sindaco Laura Bonfadini. L’Assessore Cassani al termine ha dichiarato grande soddisfazione per i risultati ottenuti e insieme all’Amministrazione ringrazia i Cittadini che sono i veri protagonisti di questo grande risultato che è tra i migliori di tutta la nostra zona.