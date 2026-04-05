Anche una soprano del Teatro alla Scala di Milano tra i nuovi cittadini corbettesi

Una nuova cantante lirica tra i cittadini di Corbetta. «È un vero piacere e onore accogliere nella nostra città una splendida artista della Scala di Milano, Letizia Pellegrino – annuncia il sindaco Marco Ballarini – Letizia, soprano del prestigioso Teatro milanese, infatti ha deciso di vivere proprio a Corbetta».

Il benvenuto alla soprano del Teatro alla Scala

A darle il benvenuto mercoledì 1 aprile in Comune, oltre al primo cittadino e ad alcuni rappresentanti della Giunta quali la vice sindaco Linda Giovannini, l’assessore Antonella Cislaghi e l’assessore Marta Mattina, erano presenti anche l’amico tenore e maestro Andrea Semeraro, cittadino corbettese, in compagnia di altri colleghi artisti del Coro del Teatro alla Scala: Michele Mauro, Maria Miccoli, Mauro Venturini, Barbara Lavarian, Flavia Scarlatti ed Elisabeth Kilby.

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L’accoglienza dei nuovi cittadini corbettesi

In un altro momento, sempre mercoledì, sono stati accolti in Comune anche i nuovi residenti a Corbetta. «Abbiamo vissuto un momento speciale: il primo benvenuto dedicato ai nuovi cittadini che hanno scelto Corbetta come casa – racconta il sindaco Marco Ballarini – Un gesto semplice, ma carico di significato. Perché dietro ogni nuovo arrivo c’è una storia, un cambiamento, una scelta importante. E noi vogliamo esserci, fin dall’inizio, per accogliere, ascoltare e far sentire ciascuno parte di qualcosa di autentico. In un tempo in cui spesso si alzano barriere, abbiamo voluto creare uno spazio di incontro, fatto di volti, parole e sorrisi, dove iniziare a costruire relazioni e sentirsi davvero a casa».

Ad accogliere in Comune e a dare il benvenuto ai nuovi cittadini corbettesi sono state, oltre al sindaco, la vice sindaco Linda Giovannini e l’assessore Marta Mattina. A tutti loro Ballarini ha rivolto il proprio «grazie per aver scelto Corbetta», augurando «che questo sia solo il primo passo di un percorso ricco di esperienze, incontri e momenti da condividere».